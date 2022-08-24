Молодёжь Гатчинского района ждёт «Гром»

В течение двух дней вас ждут лекции и мастер-классы по самым актуальным вопросам личностного и профессионального развития. Общими темами форума станут «Год культурного наследия народов России» и «Год команды 47 в Ленинградской области».

В программе форума:

- 5 образовательных треков,

- 20 региональных и федеральных тренеров и экспертов,

- 5 интерактивных вечерних сервисов,

- презентация проектных идей перед почётными гостями форума,

- 150 талантливых и инициативных участников,

- и море положительных эмоций в команде активных и амбициозных!

Регистрация участников проходит на портале АИС до 10 сентября 2022 года. Вам нужно просто перейти по ссылке https://myrosmol.ru/event/104247 и заполнить заявку (если вы не зарегистрированы на портале - обязательно предварительно сделайте это).

Подробности тут: https://vk.com/molodegka_gmr?w=wall-63146057_2441