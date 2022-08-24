Молодёжь Гатчинского района ждёт «Гром»
Образовательный молодежный форум «ГРОМ» приглашает молодежь Гатчинского района встретится на ключевом событии года, которое пройдет 17-18 сентября 2022 года.
В течение двух дней вас ждут лекции и мастер-классы по самым актуальным вопросам личностного и профессионального развития. Общими темами форума станут «Год культурного наследия народов России» и «Год команды 47 в Ленинградской области».
В программе форума:
- 5 образовательных треков,
- 20 региональных и федеральных тренеров и экспертов,
- 5 интерактивных вечерних сервисов,
- презентация проектных идей перед почётными гостями форума,
- 150 талантливых и инициативных участников,
- и море положительных эмоций в команде активных и амбициозных!
Регистрация участников проходит на портале АИС до 10 сентября 2022 года. Вам нужно просто перейти по ссылке https://myrosmol.ru/event/104247 и заполнить заявку (если вы не зарегистрированы на портале - обязательно предварительно сделайте это).
Подробности тут: https://vk.com/molodegka_gmr?w=wall-63146057_2441