Председатель Совета ветеранов Ленобласти: «Ребята идут на службу по контракту по воле своего сердца»

Однако по-прежнему находятся те, кто считает, что мужчины, которые в эти дни отправляются на контрактную службу, понимая, куда и на что идут, делают это лишь ради денег. Online47 спросил у советника губернатора Ленобласти, председателя Ленинградской региональной общественной организации ветеранов Юрия Олейника – человека знающего, – что он думает по этому поводу.

Так было всегда

Глава Ленинградской региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов сразу отметил: он – кадровый офицер, поэтому для него эта тема близка.

«Я хочу сказать, что не из-за денег, конечно, ребята идут. Хотя, наверное, есть какие-то моменты, но это не основа. Все-таки мне видится, что патриотизм у нас был, есть и останется. Ребята все равно идут, мне кажется, по воле сердца своего, понимая проблему, которая существует, как это и было всегда», – уверен Юрий Олейник.

По его мнению, такое поведение, реакция, решения – абсолютно нормальны для нашей страны.

«Я просто думаю, что это люди, которые любят свою страну, вот и все, – поясняет он. – И каждый защищает свою страну по-разному. Кто-то идет на военную операцию, кто-то на рабочем месте совершает какие-то подвиги. Это наш ген победителя, ген россиянина, который толкает молодых и не очень молодых людей на защиту своего Отечества».

Патриотизм есть патриотизм

Так совпало, что как раз в эти дни Юрий Олейник принимает участие в окружном образовательном форуме для представителей сферы патриотического воспитания Центрального и Северо-Западного федеральных округов в Калуге. Это мероприятие – настоящее место встречи специалистов и организаторов деятельности в сфере патриотического воспитания.

«Тут очень много что обсуждается, основа, конечно, это как раз патриотизм. Все посвящено ему, – отмечает председатель Совета ветеранов Ленобласти. – По мне: патриотизм и есть патриотизм. Нельзя сказать, что раньше он был одним, а сегодня стал другим. Он или есть, или его нет».

Собеседник издания добавил, что лично для него патриотизм – это любовь к своей стране, к Родине. И любовь эта проявляется в том, чтобы быть полезными своей стране в любом виде.

«Неважно, чем человек занимается, главное, чтобы это было все во благо своей страны, – резюмирует Юрий Олейник. – Вот это и есть патриотизм, любовь к своей стране».

Желающие подробнее узнать о контрактной службе могут обратиться с вопросами в Пункт отбора по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанка, д.90, позвонив по телефону +7 (812) 572-20-30 (круглосуточно), а также в ближайшем военном комиссариате по месту проживания.

Фото: Валентин Илюшин/Online47