В Ленинградской области обращения через платформу обратной связи набирают популярность. Если за первое полугодие прошлого года ленинградцы задали 26674 вопроса, то за аналогичный период этого года их уже 39831. С января по июль этого года ленинградцы чаще всего обращались по поводу коронавируса и вакцинации от него: 19262 обращения. На втором и третьем месте — вопросы по автомобильным дорогам (7133 обращения), дворам и территориям общего пользования (3007 обращений). Топ-5 тем закрывает уборка и вывоз мусора, а также обслуживание многоквартирного жилья (2311 и 2041 соответственно).

Платформа обратной связи позволяет жителям направлять обращения через форму на портале Госуслуг и мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе». Основная цель платформы — быстрое решение актуальных вопросов граждан, при этом они имеют возможность оценить качество полученного ответа.