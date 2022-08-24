Волхов приглашает на этнокультурный фестиваль

Организатором фестиваля «Россия – созвучие культур» выступает комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области. 27 августа все районы области, четыре региона России, областной Дом дружбы и Дом национальностей привезут на фестиваль народные коллективы. Гости услышат поморские напевы Териберского поморского хора из Мурманской области, русские песни в исполнении волосовского хора «Малиновый звон», башкирские мелодии ансамбля «Ирандек».

Самодеятельные и профессиональные артисты исполнят русские, азербайджанские, чеченские, цыганские, удмуртские народные танцы. На вепсском языке будут перекликаться вологодский фольклорный коллектив «Гёгут», карельский национальный ансамбль «Кантеле» и областной коллектив «Vepsa paio» из Бокситогорского района.

Впервые зрителям будет представлена историческая реконструкция, повествующая о временах викингов.

Сытные ряды порадуют изысканными угощениями, в ремесленных рядах будут представлены оятская керамика, мезенская и волховская роспись, вепсская вышивка, традиционные игрушки, утварь, украшения.

Также участники фестиваля подготовили дефиле в народных костюмах, кукольные и интерактивные театрализованные представления.