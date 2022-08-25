Гражданский форум собирает участников

Участники будут искать и создавать возможности для дальнейшего развития нашего региона.

«Миссия Гражданского форума – выявление возможностей активных и неравнодушных жителей Ленинградской области и представителей социально ориентированных некоммерческих организаций. Это необходимо для достижения синергетического эффекта в реализации социальных инициатив на территории региона», - подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Насыщенным днем форума станет 15 сентября – запланированы активный нетворкинг, диалог с губернатором, а также дискуссия о региональных возможностях. Итогом форума станет создание карты возможностей для инициативных жителей Ленинградской области.

Участие в Гражданском форуме возможно в двух форматах – трехдневное активное участие во всех мероприятиях с проживанием (максимум – 150 человек) и посещение мероприятий только 15 сентября без проживания (максимум – 100 человек). Регистрация до 5 сентября проходит по ссылке.

Критериями отбора участников являются активное участие в развитии гражданского общества региона, в мероприятиях комитета общественных коммуникаций и в движении «Команда 47», а также качество заполнения заявки и мотивация. Участие НКО в региональных и федеральных конкурсах будет плюсом.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области