Сегодня стартует осенний этап продаж туров по России с кешбэком

На совещании по развитию туризма председатель правительства РФ Михаил Мишустин объявил даты старта осеннего этапа кешбэка в 2022 году. Продажи туров начнутся 25 августа и продлятся до 10 сентября включительно. Отправиться в путешествие можно будет с 1 октября по 25 декабря, а в круиз – с 1 сентября и до окончания навигации. Начиная с этого этапа, по поручению Президента РФ Владимира Путина проживание на Дальнем Востоке можно забронировать с повышенным кешбэком: максимальная сумма возврата составит до 40 тысяч рублей, но по-прежнему 20% от стоимости. Для всех остальных регионов условия туристического кешбэка остаются прежними: 20% от стоимости или максимально 20 тысяч рублей.

Программа туристического кешбэка является одной из самых востребованных и эффективных мер нацпроекта «Туризм» и позволяет сделать отдых в стране для россиян доступным. На реализацию осеннего этапа программы туристического кешбэка Правительство РФ выделило 3 млрд рублей.

«Высокий летний сезон скоро заканчивается, и наступит пора осенних и зимних путешествий, в которых есть свои преимущества. Чтобы сделать поездки в межсезонье более доступными, мы запускаем очередной осенний этап нашей самой популярной программы туристического кешбэка. Участвуют все регионы страны без исключения, а оплатить поездку или гостиницу нужно карточкой МИР. Важно, что в случае, если запланированная на кешбэк сумма будет выбрана туристами раньше завершения окна продаж, программа будет остановлена досрочно. А если деньги будут оставаться – мы продлим период продаж. Учитывая ажиотажный спрос на поездки с кешбэком весной, рекомендуем всем, кто запланировал поездку и хочет воспользоваться программой – не откладывать покупку», - прокомментировала руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова.

Как купить тур с кэшбэком?

· Продажи стартуют 00:01 (МСК) 25 августа и продлятся до 23:59 (МСК) 10 сентября 2022 года;

· Отправиться в путешествие по приобретенным в этот период турам можно будет с 1 октября по 25 декабря 2022 года. Для круизов — с 1 сентября 2022 года и до завершения периода навигации;

· Чтобы получить кешбэк, поездка должна длиться минимум 3 ночи (4 дня);

· Для получения кешбэка перед оплатой нужно зарегистрировать банковскую карту «Мир» в программе лояльности платежной системы «Мир». Это можно сделать на официальном сайте платежной системы или заполнить специальную форму на сайте Мирпутешествий.рф;

· Затем нужно выбрать и оплатить понравившиеся предложение из списка партнеров программы. Он будет размещен 25 августа 2022 года на сайте Мирпутешествий.рф в разделе: партнеры программы.

· После оплаты кешбэк поступит на карту «Мир» в течение 5 рабочих дней с момента поступления информации о платеже.

· Получить кешбэк можно неограниченное количество раз, а это значит, что можно спланировать несколько поездок за указанный период. Главное — выполнить условия программы.