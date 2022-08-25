Запах есть, вредных веществ не зафиксировано
По результатам работы дежурных постов экомилиции и Госэконадзора Ленинградской области с 16 по 23 августа отработано 927 обращений граждан, в том числе поступивших по «горячей линии» и через социальные сети. Из их числа 550 обращений – от жителей Гатчины и района.
Как сообщили в комитете Госэконадзора, ежедневное наличие запаха свалочного газа преимущественно в вечернее время суток различной интенсивности зафиксировано в населенных пунктах: посёлок Новый Свет, деревни Большое и Малое Верево, Романовка, а также по следующим адресам в Гатчине - ул. Красных Военлетов, 2А, ул. Киргетова, 9, ул. Речная, 35, ул. Школьная, 2, Пушкинское шоссе, 13, ул. Хохлова, 8, 16, ул. Красных Военлетов, 11, 6, ул. Чехова, 13, 43, ул. Слепнева, 4, 17, ул. Зверевой, 6, 14, ул. Рощинская, 1, 19, ул. Карла Маркса, 33, ул. Радищева, 8, 3, 7 Армии. То есть по сути - микрорайоны Въезд, Аэродром, Хохлово поле и весь центр города.
«Из поступивших 550 обращений подтвердилось 427 фактов наличия запахов свалочных масс. Превышения допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано», - сообщают специалисты комитета.
Фото: Госэконадзор Ленинградской области