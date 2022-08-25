Запах есть, вредных веществ не зафиксировано

Бизнес в современной России развивался с начала 90-х не благодаря, а вопреки всем жизненным обстоятельствам. Предпринимателей 90-х годов прошлого века выручали неукротимая энергия, дружеские и семейные связи, нередко просто удачное стечение обстоятельств. Наша беседа с бизнесменом Хачиком Испиряном началась с того, что мы оказались ровесниками, и общие воспоминания о жизни в Советском Союзе, службе в армии, о 90-х помогли найти общий язык.