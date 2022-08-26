Бизнес области помогает детям
Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области объединяет малый и средний бизнес региона для помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Фонд, предприниматели региона при поддержке комитета по социальной защите населения Ленинградской области направят детям из таких семей необходимые школьные принадлежности для нового учебного года. Благотворительная акция «К школе готов!» проходит в рамках движения #Мойбизнеспомогает, организованного Минэкономразвития России и региональными центрами «Мой бизнес».
Предприниматели области могут присоединиться к участию в акции и помочь в сборе необходимых принадлежностей для обучения детей в каждом районе. После сбора тетради, ручки, кисточки и другие необходимые школьникам вещи будут направлены в районные Центры соцобслуживания для передачи в нуждающиеся семьи.
Подробнее об акции можно узнать в центре «Мой бизнес» Ленинградской области по телефону 8 (812) 309-46-88 доб. 157 или обратиться в муниципальные Фонды поддержки предпринимательства.
Ранее в рамках движения #Мойбизнеспомогает Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области помог центру реабилитации диких животных «Велес», совместно с благотворительным Фондом «Старость в радость» приготовили и вручили подарки к Новому году и Дню Победы для проживающих в Сланцевском доме-интернате. Ко Дню защиты детей и учебному году областной центр «Мой бизнес» собрал для воспитанников детского ресурсного центра Гатчинского района принадлежности для развития, обучения и творчества.
Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области