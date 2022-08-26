Как подготовиться к переезду

Все считают, что главное - это купить картонные коробки большого размера, а все остальное случится само собой.

1. Начните подготовку сразу, как только будет обозначена дата переезда, и лучше, если ее от вас отделяет пара недель. Первым делом нужно решить на семейном совете, какую мебель вы берете, а какую оставляете. Если вы перевозите мебель, то скорее всего, часть придется разобрать, а значит, надо запланировать приход мастера.

2. Упаковочные материалы. Вот тут пригодятся ваши картонные коробки. В коробках лучше всего перевозить посуду, хрупкие вещи. На втором месте - старые добрые клетчатые сумки, куда можно упаковать все, что угодно. Понадобятся контейнеры и оберточная бумага для продуктов питания, ведь полностью опустошить холодильник вряд ли выйдет. Книги можно просто перевязать бечевкой небольшими партиями. Все упаковочные материалы можно заказать на маркетплейсе «Озон» по ссылке https://www.ozon.ru/category/korobki-dlya-pereezda-34782/

3. Промаркируйте коробки и сумки. Это обязательный пункт, он сэкономит вам немало времени при распаковке. Если вы разбирали мебель, то все мелкие шурупы и винты нужно сложить в пакет и тоже подписать от какой они мебели.

4. Коробка с самым необходимым. Это военная хитрость - отложите в нее то, что понадобится сразу. Это может быть комплект постельного белья, пижамы, смена одежды, зубные щетки, посуда на первое время, чайник и т.д. Именно благодаря этой коробке вы сможете очень быстро обустроиться на новом месте, не приступая к основной распаковке.

Куда деть старые вещи?

Переезд - отличный повод избавиться от того, чем давно не пользуешься. Есть несколько вариантов, правда, некоторые требуют более двух недель.

1. Продать на «Авито» или «Юле». Если вещь в хорошем состоянии, то можно еще и заработать, а если ее немного потрепало время, то просто заявить на этой площадке, что она вам не нужна, чтобы нуждающиеся забрали ее самовывозом и избавили вас от процесса утилизации.

2. Отправить на дачу, если она недалеко.

3. Раздать родственникам или друзьям.

4. Отправить в благотворительный фонд.

Как распланировать сборы?

Упаковка двухкомнатной квартиры может занять до двух полных дней, прибавим к этому день на разбор мебели и день на погрузку и непосредственно переезд. Так, при грамотном подходе для переезда вам понадобится четыре полных нерабочих дня, однако, лучше закладывать больше, так как в процессе могут возникнуть непредвиденные обстоятельства или просто не получится взять мини-отпуск.

Запланируйте уборку в обеих квартирах или закажите клининг.

Разбор вещей на новом месте лучше начать незамедлительно, иначе залежи из коробок и пакетов рискуют задержаться надолго.