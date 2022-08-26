Как подготовиться к переезду
Переезд равен одному пожару и двум наводнениям, если в нему не готовиться. Сбор вещей - огромная проблема, о которой не хочется даже думать. Но если разделить ее на небольшие участки, то может случиться так, что вы сможете попить чаю из привычных чашек уже вечером после переезда.
Все считают, что главное - это купить картонные коробки большого размера, а все остальное случится само собой.
1. Начните подготовку сразу, как только будет обозначена дата переезда, и лучше, если ее от вас отделяет пара недель. Первым делом нужно решить на семейном совете, какую мебель вы берете, а какую оставляете. Если вы перевозите мебель, то скорее всего, часть придется разобрать, а значит, надо запланировать приход мастера.
2. Упаковочные материалы. Вот тут пригодятся ваши картонные коробки. В коробках лучше всего перевозить посуду, хрупкие вещи. На втором месте - старые добрые клетчатые сумки, куда можно упаковать все, что угодно. Понадобятся контейнеры и оберточная бумага для продуктов питания, ведь полностью опустошить холодильник вряд ли выйдет. Книги можно просто перевязать бечевкой небольшими партиями. Все упаковочные материалы можно заказать на маркетплейсе «Озон» по ссылке https://www.ozon.ru/category/korobki-dlya-pereezda-34782/
3. Промаркируйте коробки и сумки. Это обязательный пункт, он сэкономит вам немало времени при распаковке. Если вы разбирали мебель, то все мелкие шурупы и винты нужно сложить в пакет и тоже подписать от какой они мебели.
4. Коробка с самым необходимым. Это военная хитрость - отложите в нее то, что понадобится сразу. Это может быть комплект постельного белья, пижамы, смена одежды, зубные щетки, посуда на первое время, чайник и т.д. Именно благодаря этой коробке вы сможете очень быстро обустроиться на новом месте, не приступая к основной распаковке.
Куда деть старые вещи?
Переезд - отличный повод избавиться от того, чем давно не пользуешься. Есть несколько вариантов, правда, некоторые требуют более двух недель.
1. Продать на «Авито» или «Юле». Если вещь в хорошем состоянии, то можно еще и заработать, а если ее немного потрепало время, то просто заявить на этой площадке, что она вам не нужна, чтобы нуждающиеся забрали ее самовывозом и избавили вас от процесса утилизации.
2. Отправить на дачу, если она недалеко.
3. Раздать родственникам или друзьям.
4. Отправить в благотворительный фонд.
Как распланировать сборы?
Упаковка двухкомнатной квартиры может занять до двух полных дней, прибавим к этому день на разбор мебели и день на погрузку и непосредственно переезд. Так, при грамотном подходе для переезда вам понадобится четыре полных нерабочих дня, однако, лучше закладывать больше, так как в процессе могут возникнуть непредвиденные обстоятельства или просто не получится взять мини-отпуск.
Запланируйте уборку в обеих квартирах или закажите клининг.
Разбор вещей на новом месте лучше начать незамедлительно, иначе залежи из коробок и пакетов рискуют задержаться надолго.