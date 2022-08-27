Игры с огнём

16 августа в Романовке девятилетний мальчик целенаправленно выскочил на дорогу точно под колеса приближающейся машины – ДТП зафиксировано на видео.

- Ребенок – ученик Веревской школы – получил травмы, квалифицирующиеся как вред здоровью средней тяжести: сотрясение мозга, ушибленная рана и ссадина головы, – рассказывает инспектор по пропаганде отдела ГИБДД УМВД России по Гатчинскому району Елена Зверева. – Повреждения, к счастью, не очень тяжелые, но 1 сентября мальчик в школу не пойдет.

…За семь месяцев в Гатчинском районе зарегистрировано 16 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет. В результате этих аварий 18 несовершеннолетних получили травмы. Если сравнить с прошлым годом, можно сделать вывод о снижении детского дорожно-транспортного травматизма, но ГАИ, тем не менее, профилактическую работу не прекращает.

- С учетом того, что сейчас летние каникулы, и дети большую часть времени проводят на улице, мы продолжаем проводить профилактические мероприятия, – говорит Елена Зверева. – 20 августа закончилось мероприятие «Летние каникулы», которое проходило с 18 июля. Также проводилась традиционная акция «Детская площадка», в ходе которой госавтоинспекторы работали на площадках и во дворах – общались с детьми и взрослыми, проводили разъяснительные беседы, раздавали световозвращатели и напоминали о необходимости их использования.

В августе мы проводили профилактические мероприятия в Вырице – в детском лагере им. Герцена и в лагере «Маяк», где отдыхали дети из Донецкой Народной Республики, из Енакиево. Мы устраивали конкурсы на знание правил дорожного движения, ребята продемонстрировали свое умение управлять велосипедом и знания, как правильно экипироваться. Надо заметить, что наши юные гости из Енакиево показали себя очень хорошо. Они воспитаны, дисциплинированы и знают правила: отлично разгадывали кроссворды, отвечали на вопросы по ПДД

В преддверии 1 сентября мы обязательно напомним детям и родителям о безопасных маршрутах в школу и обратно, о правилах поведения на дороге. В том числе при управлении велосипедом, так как велосипедный сезон продлится еще долго, а случаи, когда юный велосипедист внезапно выезжает на проезжую часть, имеют место, и водитель не всегда успевает затормозить. Также вызывает настороженность поведение детей-пешеходов: в этом году двое из них пострадали по собственной вине.

Пользуясь случаем, обращаюсь к родителям: акцентируйте внимание детей на соблюдении правил дорожного движения, потому что это залог не только здоровья, но и жизни. И, как известно, лучшее воспитание – личный пример. На родителях-водителях лежит особая ответственность: большая часть детей, пострадавших в ДТП, были пассажирами.

Беседовала Екатерина Дзюба