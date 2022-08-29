Гатчинцы на фестивале «Россия – созвучие культур 2022»

В этом году фестиваль принимал город Волхов. По традиции главное этнокультурное мероприятие в жизни региона открыл губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он напомнил, что для многонациональной области единство людей разных национальностей - одно из важнейших условий движения вперед.

В фестивале, который стал визитной карточкой Ленинградской области, приняли участие представители регионов Северо-Запада России, народные коллективы, представляющие творчество десятков национальностей.

Во время торжественного открытия на главной сцене фестиваля в парке «Ильинка» состоялось чествование межнациональных семей и большой праздничный гала-концерт, где каждая делегация представила свои творческие номера. Выступление гостей начиналось с яркой видеовизитки, рассказывающей о регионе.

В многонациональную гатчинскую делегацию во главе с руководителем администрации района Людмилой Нещадим входили представители национальных общественных организаций – татаро-башкирского общества «Юлдаш», обществ ингерманланских финнов «Инкерин Лиитто», «Инкери-Сеура», центра культуры и искусства ингерманландских финнов «Хатсина», армянской диаспоры из пос. Тайцы, а также творческие коллективы учреждений культуры.

Концерт открыла звезда эстрады Афина. Гатчинский район достойно представил образцовый самодеятельный коллектив ансамбль танца «Кристалл» из Вырицы, исполнивший финский танец. Также гости услышали поморские напевы Териберского поморского хора из Мурманской области, русские песни в исполнении волосовского хора «Малиновый звон», башкирские мелодии ансамбля «Ирандек». Артисты исполняли азербайджанские, чеченские, цыганские, удмуртские песни и танцы. Также зрителям представили историческую реконструкцию, повествующую о временах викингов.

А в сытных рядах раскинулись столы с изысканными угощениями: армянской, казачьей, славянской, кавказской, узбекской и финно-угорской кухонь. В ремесленных рядах была представлена оятская керамика, мезенская и волховская роспись, вепсская вышивка, традиционные игрушки, утварь и украшения.

Гатчинская команда показала себя во всех направлениях фестиваля, развернув национальное подворье. Там были и рукодельницы из Центра творчества юных г. Гатчины с национальными куклами и бисероплетением.

Для гостей и участников этнофестиваля были организованы мастер-классы по народным промыслам, национальным танцам, декоративно-прикладному творчеству. Гостям предложили попробовать самые разные активности - метание копья, стрельбу из лука. А житель Пудости, ветеран спорта, активный пропагандист здорового образа жизни Вилье Остонен провел соревнования по метанию сапога. Вместе с другими энтузиастами общества «Инкерин Лиитто» Вилье Адамович старается сохранять и развивать финскую культуру.

С 2014 года организатором этнофестиваля является комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области. В очередной раз народные костюмы, песни и танцы, угощения и забавы, встречи со старыми и новыми друзьями показали всю глубину культуры народов нашей многонациональной и гостеприимной страны.

Следующим районом Ленинградской области, которому выпадет честь принимать следующий, IX этнокультурный фестиваль «Россия — созвучие культур», будет Ломоносовский. Глава администрации Волховского района передал переходящий символ фестиваля — резную деревянную ладью главе Ломоносовского района.

Татьяна Можаева