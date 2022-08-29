«Индекс свекольника»: как изменилась стоимость приготовления летнего супа в Ленинградской области

Если взять для примера популярное летнее блюдо – свекольник, то выяснится, что стоимость его приготовления по сравнению с прошлым годом выросла лишь на 1,6%. Такие расчеты приводят экономисты Отделения Банка России по Ленинградской области на основании данных Росстата за июль 2021 и 2022 годов.

Вариаций приготовления холодного свекольника достаточно много, но для расчета индекса эксперты взяли за основу классический рецепт: 500 г свеклы, 300 г свежих огурцов, 300 г картофеля, 200 г вареной колбасы, 3 яйца, 40 г зелени, 150 г сметаны, 1 столовая ложка лимонного сока и 2 литра воды. Итоговая цена четырех порций холодного борща в июле 2022 года составила 267,9 рублей, что на 1,6% выше, чем годом ранее.

Основной вклад в удорожание свекольника внесли колбаса и сметана. Сказался рост издержек производителей мясной и молочной продукции из-за повышения цен на сырье. Повлиял также рост цен на упаковку, выросли логистические издержки.

В то же время повышение цен на корма и премиксы сказались на издержках птицефабрик. Как следствие, подорожали яйца.

Рост цен на зелень связан с повышением затрат сельхозорганизаций на семена и удобрения. А на удорожание лимонов повлияло увеличение расходов их поставщиков на международную транспортировку.

При этом подешевели в годовом выражении свекла и картофель. Сказалось укрепление рубля и увеличение импортных поставок овощей из стран ближнего зарубежья. Дополнительное влияние на стоимость свеклы и картофеля оказало решение Правительства РФ об обнулении ввозных пошлин на овощи.

Снизились по сравнению с прошлым годом и цены на огурцы. Причина – рост предложения на региональном рынке в результате наращивания объемов производства местными тепличными хозяйствами. Также на прилавки магазинов стало поступать больше продукции из других регионов страны.

Цены на продукты, используемые для приготовления холодного борща, за год изменились по-разному. Например, колбаса подорожала на 16,3%, а свекла, наоборот, подешевела на 54,0%. При этом в целом стоимость продуктового набора для свекольника выросла на 1,6%. Поэтому не стоит судить об инфляции по изменению цен на отдельные товары и услуги. Подробнее о динамике цен в Ленинградской области можно узнать в ежемесячно публикуемых на сайте Банка России информационно-аналитических материалах об инфляции.

Узнать, как меняется стоимость потребительской корзины конкретного человека, можно с помощью калькулятора инфляции на сайте «Финансовая культура».

Для комфортной жизни людей и экономического развития страны Банк России считает оптимальной инфляцию в целом по стране вблизи 4% в год и возвращает ее к цели с помощью мер денежно-кредитной политики.

С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в целом по России снизится до 12,0-15,0% в 2022 году, 5,0-7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Пресс-служба Отделения Банка России по Ленобласти