Лето ярких впечатлений

В начале лета в Гатчинской школе №11 целый месяц работал пришкольный лагерь для учащихся из малообеспеченных семей. В этом году лагерь был не только местом отдыха, но и интеллектуального развития ребят. К традиционным спортивным и творческим мероприятиям были добавлены игры, развивающие познавательную активность, конкурсы по истории, литературе и русскому языку. А еще было очень много познавательных экскурсий в Санкт-Петербург, которые расширили кругозор детей.

Гатчинская школа №11 известна своими морскими кадетскими классами. Для них этим летом была запланирована поездка в музей ВМФ. Центральный военно-морской музей в Санкт-Петербурге имеет большую коллекцию музейных предметов, которые позволили ребятам проследить историю развития отечественного флота. Кадеты узнали, что музей имеет богатую историю и является одним из старейших музеев страны. Большое впечатление произвели модели кораблей, образцы холодного и огнестрельного оружия, военной формы, награды, флаги, чертежи, рукописи, фотографии. А на ботике Петра Великого ребятам сразу захотелось самим отправиться в плавание.

Хотелось бы отметить и экскурсию на «Аврору». Многие ребята никогда не видели этот исторический крейсер. Да и представления о нем и о его месте в истории они тоже не имели. Поэтому встреча с кораблем на Неве особенно запомнилась ребятам.

Многие выпускники морских кадетских классов уже связали свою жизнь с Российским флотом, а младшие об этом еще мечтают. Для них пока служба на кораблях и подводных лодках – это только романтика и красивая форма. Поэтому очень важно было показывать им и героические вехи русского флота, и тяжелую службу моряков.

Огромную благодарность выражали дети и родители за поездку в музей «Подводная лодка С-189». Она поразила всех своей грандиозностью. Спускаясь по крутой лестнице и входя в тесные отсеки с низким потолком, я все время обращала внимание ребят на то, сколько же терпения и стойкости необходимо, чтобы месяцами жить в таком замкнутом пространстве. Экскурсовод старался рассказать простым и доступным языком обо всех особенностях этого сооружения. Он рассказал о принципах работы практически каждого оборудования, механизма и прибора.

Интересно было услышать и о службе, и быте подводников. И хотя экскурсия проходила в тихой обстановке, кадеты представляли, при каком постоянном шуме приходится служить подводникам, когда все механизмы находятся в действии. Для многих такая обстановка была бы просто невозможной! Узнали о том, что, уходя в поход, моряки остаются без связи с родственниками. Эта лодка принимала участие Великой Отечественной войне. Значит, в таких сложных условиях приходилось еще и сражаться с врагом, отбивать его атаки. О защите Родины говорилось на протяжении всей экскурсии по подводной лодке.

Возвращались с экскурсии по «Западному скоростному диаметру». Это отдельная история. Перед глазами ребят раскинулся во всем своем великолепии голубой Финский залив. Было ощущение, что мы на теплом море, осталось только прыгнуть в воду и под лучами теплого солнца поплыть навстречу лету, солнцу и теплу.

После каждой экскурсии в лагере ребят ждал вкусный обед. «Уплетая» за обе щеки борщ, они делились впечатлениями, показывали сделанные фотографии и спрашивали, когда и куда же будет следующая экскурсия.

От всех ребят, родителей, педагогического состава мы говорим огромное спасибо Гатчинскому Морскому собранию, директору школы №11 Раисе Фоковне Василиу, педагогу-организатору Елене Николаевне Мураевой и всем, кто старался сделать детский отдых интересным и незабываемым. А нашим воспитанникам желаем сохранить это лето в своей памяти.

Ольга Пилюганова