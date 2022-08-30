Правительство утвердило график праздничных дней в 2023 году
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2023 году, сообщается в официальном Telegram-канале правительства.
Рубрики: Общество
Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 8 января.
Все праздничные дни:
- 31 декабря – 8 января
- 23 – 26 февраля
- 8 марта
- 29 апреля – 1 мая
- 6 -9 мая
- 10 – 12 июня
- 4 – 6 ноября
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