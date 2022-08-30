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Правительство утвердило график праздничных дней в 2023 году

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2023 году, сообщается в официальном Telegram-канале правительства.

Рубрики:  Общество

Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 8 января.

Все праздничные дни:

- 31 декабря – 8 января

- 23 – 26 февраля

- 8 марта

- 29 апреля – 1 мая

- 6 -9 мая

- 10 – 12 июня

- 4 – 6 ноября