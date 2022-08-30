Правительство утвердило график праздничных дней в 2023 году

Гатчинский психоневрологический интернат считается одним из самых благополучных и благоустроенных социальных учреждений этого типа в Ленинградской области. Как считают сотрудники интерната, для деятельности таких учреждений очень важны открытость, доступность и прозрачность. И День открытых дверей, который прошел в Гатчинском ПНИ 24 августа, показал, что это не только необходимо, но и возможно.