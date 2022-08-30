«Воздушная тревога»: кто виноват и что делать?

Как рассказала Людмила Нещадим, за неделю – с 19 по 26 августа – в администрации было зарегистрировано более 270 обращений по поводу запахов, которые периодически накрывают разные районы города. Глава администрации уверена, что на сегодняшний день это проблема и задача № 1. И на решение этой проблемы ориентирован уже весь административный ресурс, а также федеральные и региональные структуры.

- Все службы активно мониторят состояние воздуха Гатчины и района, – сказала Людмила Николаевна. – С прошлой недели и до 4 сентября будет работать передвижная лаборатория Центра лабораторного анализа и технических измерений. Госэконадзор и Роспотребнадзор продолжают свою работу.

С 22 по 28 августа Роспотребнадзор проводил лабораторные исследования на территории Гатчины в конкретных микрорайонах, делались замеры по конкретным веществам. 27 августа в Речном анализировали воздух на сероводород, метан, толуол, аммиак, формальдегид, ксилол, этилбензол, трихлорметан, меркаптаны и другие соединения. 26-28 августа Роспотребнадзор работал в Верево на ул. Кириллова и в Гатчине на ул. Чехова – проверял воздух на сероводород, метан, формальдегид, толуол, ксилол, бензол хлороводород, диоксид азота, хлорбензол, хлор, меркаптаны, фенол и прочее.

Как рассказала Людмила Николаевна, 23 августа сотрудники администрации, представители областного комитета по природным ресурсам и подрядная организация проводили обследование мест установок стационарных постов мониторинга, которые закупает сегодня правительство Ленобласти. В Гатчине определены два адреса установки: на ул. Волкова, д. 1/1 и на ул. Авиатриссы Зверевой, д. 12-а.

- Мы консолидируем ресурсы и возможности органов местного самоуправления, региональной и федеральной власти. Все лето велась активная работа по мониторингу воздуха и выявлению источников запаха, но единой позиции, откуда берется зловоние, до сих пор нет. Мы обратились в Роспотребрадзор области с просьбой представить информацию по санитарно-защитным зонам предприятий, которые функционируют в Гатчинском районе. Вопрос непростой, емкий, и многие аспекты выходят за рамки полномочий органов местного самоуправления, – отметила глава администрации.

В «прямой линии» принимал участие начальник межрайонного отдела комитета госэконадзора Ленинградской области Максим Юрьевич Стародубцев. Он рассказал, что обращения гатчинцев по поводу неприятных запахов стали поступать в правительство Ленинградской области с начала февраля. И с этого момента комитетом госэконадзора было организовано периодическое, а с 16 числа и круглосуточное дежурство в Гатчине.

В рамках этого дежурства сотрудники комитета организовали прямую линия по приему обращений, на которую за неделю поступило 550 заявок. Все они проверялись, по адресам выезжала экомилиция, и почти везде экомилиционеры подтвердили наличие запаха свалочных масс. Присутствия запахов газа и прочего экомилиция не подтвердила.

- Для себя мы делаем вывод, что источником зловония является свалка, – заключил Максим Стародубцев. – Когда наличие запаха подтверждалось, выезжала передвижная лаборатория. Она делала отборы проб воздуха, и 16 августа в Малом Верево и в Гатчине на ул. Чехова было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации фенола. Информацию направили в Роспотребнадзор, Росприроднадзор и в прокуратуру. Опять же, мы предполагаем, что источник этого запаха – полигон в Новом Свете. Теперь задача патрулирования – выявление иных источников. Лаборатория курсирует по городу. Вот сейчас в центре Гатчины запахов нет, а поступила информация, что они появились на Аэродроме.

Людмила Нещадим считает первоочередной задачей найти источник миазмов и принять соответствующие меры. Для установления источника запаха в сентябре в городе будет установлено два стационарных поста по мониторингу состояния воздуха, и за счет бюджета Гатчины планируется до конца года приобрести еще несколько стационарных постов.

В ходе эфира продолжали поступать вопросы о запахах.

- Неужели придется ждать закрытия полигона, если он – виновник зловония?

- По информации уполномоченных органов, это один из основных источников запаха. В соответствии с региональной схемой размещения твердых бытовых отходов, полигон прекратит прием мусора к концу 2023 года и перейдет к рекультивации.

Гатчинская администрация не наделена полномочиями по закрытию полигона. Но вместе с жителями мы будем делать все, чтобы вопрос решался оперативно. Мы подготовили перечень предприятий, деятельность которых может влиять на состояние воздуха, и передали его в Росприроднадзор. Но это наше видение, их «вина» не доказана.

Мы – заложники ситуации. Чтобы избавиться от полигона, нужно найти альтернативу. В агломерации Петербурга и Ленобласти планируется строительство 5 комплексов по переработке отходов. Ближайший – в Ломоносовском районе, он проходит процедуру согласования.

Автобусы не ходят, вороньё распоясалось

В ходе «прямой линии» Людмила Николаевна ответила на вопросы жителей, которые поступили накануне эфира и в процессе.

- Для кого повесили обновленное расписание автобуса № 107 на остановке в Малом Верево? Автобус как не ходил по расписанию, так и не ходит…

- Информация доведена до перевозчика ООО «Трансбалт». Предприятие подтвердило факт нарушения расписания движения по данному маршруту в связи с техническим состоянием подвижного состава и обещало восстановить регулярное движение.

Вообще, нарушения автобусного расписания в районе имеют место. Обо всех фактах пишите на сайт администрации. Кроме того, есть телефоны «Трансбалта».

- В Сиверском в доме № 4 на ул. 123-й Дивизии в подвале текут трубы.

- Этот факт зафиксирован ЖКХ «Сиверский». 23 и 24 августа там засорилась канализация, и в результате в подвале образовалась протечка. 25 числа засор был устранен, сточные воды из подвала откачаны. Сейчас идет просушка подвала.

- Асфальт во дворе на Изотова сняли неделю назад, а заделывать кто будет?

- Подрядчик доложил, что ремонт двора выполнен. Если это не так, присылайте фото – будем разбираться.

- На протяжении многих лет в центре города, на ул. К. Маркса, на участке между улицами Соборной и Достоевского стоит вороний ор. Всё в помете. Почему не обрезают кроны деревьев? Это омолодило бы деревья и ликвидировало благоприятные условия для воронья.

- По зеленым насаждениям всегда вопрос неоднозначный. Кронирование будет проведено, но в определенный период – до конца года.

- В Парицах вдоль шоссе нет тротуаров, вся территория заросла борщевиком…

- Это региональная дорога. По словам председателя комитета дорожного хозяйства, разрабатывается проектно-сметная документация на ремонт дороги. Комитет ожидает положительного заключения экспертизы летом 2023 года, после чего будут выделяться средства.

Борьба с борщевиком – обязанность собственников земли. Администрация Войсковицкого поселения подготовила заявку в отдел муниципального контроля для выяснения целевого использования участков.

- Когда будет отремонтирована ул. Радищева?

- Состояние коммунальных сетей тревожное. Мы планируем поэтапную реконструкцию и сетей, и улицы, в три этапа.

- Существует ли в Коммунаре утвержденная схема водоснабжения и водоотведения?

- Все сети с 2017 года переданы в Леноблводоканал, он обслуживает сети.

Екатерина Дзюба