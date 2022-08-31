Федеральные средства на культурные инициативы

В Ленинградской области уделяется особое внимание господдержке некоммерческого сектора.

«Мы ежегодно увеличиваем финансирование из областного бюджета социальных проектов, при поддержке комитета общественных коммуникаций все больше некоммерческих объединений получают федеральное финансирование, федеральные гранты на свои общественные проекты. Это дает возможность наполнить жизнь ленинградцев интересными, значимыми событиями, а активным людям проявить себя, реализовать свои планы. Благодаря системной работе с социально-ориентированными организациями в области расширяется круг общественно-полезных мероприятий и растет число инициативных граждан и объединений», ― подчеркнула председатель комитета общественных коммуникаций Екатерина Путронен.

Среди победителей конкурса Президентского фонда культурных инициатив автономная некоммерческая организация культурно-развивающий центр «Колорит-Н» из Киришей. Она получила грант на сьёмки документального фильма «Киришский плацдарм. Последний выстрел». Он будет посвящен событиям, произошедшим на киришской земле во время Великой Отечественной Войны. О военной истории страны и города будут рассказывать дети.

Короткометражный художественный фильм «В лодке» будет снимать в Ленинградской области ООО «Альянс-М». Социальный фильм, посвященный молодым семьям, расскажет о супругах, которые находят решение в трудных ситуациях и ставят семейные ценности выше личных амбиций.

Музыкальный фестиваль «Притяжение регионов» – открывает серию проектов ленинградских организаций культуры, объединяющих регионы. «Притяжение регионов» – это фестиваль молодых музыкантов и музыкальных групп, живущих и творящих в Мордовии и Ленинградской области.

«Ударная волна» – конкурс для выявления талантливых лидеров среди детей и молодежи, занимающихся ударными инструментами, а также проведение бесплатного обучения барабанному искусству молодежи Ленинградской области, Санкт-Петербурга, ДНР и ЛНР.

Организаторы детского конкурса «Читаем Блока» в Музее-квартире А.А. Блока будут выявлять талантливых артистично и литературно одаренных детей Ленинградской области и Республики Беларусь. Победители прочтут свои стихи и произведения Александра Блока в его музее-квартире в Санкт-Петербурге.

Автономная некоммерческая организация развития культуры «Арт-хижина» из Всеволожского района Ленинградской области будут организовывать «Арт-каникулы» для школьников в малые города Карелии.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области