Кадры для школы – со школьной скамьи

- Дефицит кадров – трудный вопрос. Год назад Министерством просвещением запущен проект по созданию классов психолого-педагогической направленности, - рассказала председатель комитета образования Гатчинского района Наталья Быстрых. - В Гатчинском районе на протяжении трех лет должно быть создано шесть таких классов. В этом году первопроходцем стала Сиверская гимназия. Мы заключили договор с ЛГУ им. Пушкина – профильным областным вузом, Гатчинским педагогическим колледжем. С нашими детьми по сетевому взаимодействию работают педагоги. Самое главное, что в конце 11 класса дети пройдут практику и получат при выходе из образовательного учреждения рабочую специальность – вожатый.

В этом году мы планировали открыть три класса – получилось несколько по-другому. Мы открываем один 10-й педагогический класс в Пудостьской школе, один - в Коммунарской №2 и еще два класса в системе дополнительного образования. Кроме того, на базе Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского уже третий год в системе допобразования по субботам занимается сборная группа детей, которые планируют связать свою жизнь с педагогической профессией. Для детей занятия бесплатные. Еще два класса будут открыты в следующем году. Надеемся, что ребята проникнутся профессией и придут в нее.

Что касается целевых направлений, то комитет образования каждый год подтверждает от 25 до 35 целевых направлений в педагогический вуз, а школа, которая дает направление, гарантирует место работы.

- В этом году, как никогда, много обращений по поводу трудоустройства в школах. На данный момент все вакансии закрыты. Но есть некоторый перегруз по часам у учителей биологии, иностранного языка, всегда нужны учителя начальных классов. А учитель математики – это самая востребованная специальность в образовательных учреждениях не только города Гатчины и района, но всей страны, - считает Наталья Быстрых.

В этом году молодые специалисты порадовали. Педагогическое сообщество Гатчинского района пополнили 48 человек, что на 20 человек больше прежнего. Стала активно продвигаться поддержка молодых педагогов со стороны администрации района. На данный момент служебное жилье получили четыре педагога. И резерв еще есть в Гатчине, Пудости, Коммунаре. Очень активны главы поселений, которые самостоятельно изыскивают резервы, чтобы дать квартиру школьному учителю.

Это привлекательный момент для приглашения педагогов из других регионов.