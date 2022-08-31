Куда податься «троечнику»?

Этот вопрос мы адресовали председателю комитета образования Гатчинского района Наталье Быстрых в ходе традиционной пресс-конференции накануне начала нового учебного года.

- Дети, которые оканчивают 9-й класс, не являются отчисленными, потому что у нас обязательное среднее образование, - подчеркнула Наталья Быстрых. - Принимая решение получить среднее профессиональное образование после 9-го класса, ребенок всегда может вернуться в 10-й класс. Трудности с зачислением могут быть только в том случае, если в школе нет свободных мест. Тогда ребенок приходит в комитет образования, и ему определяется образовательный маршрут в другом муниципальном образовательном учреждении на территории Гатчинского района с учетом транспортной доступности. Другое дело, насколько возможности ребенка соответствуют обучению в 10-м классе. Последние годы как раз и показывают, что большой приток детей начинается в начале сентября. Он состоит из тех, кто никуда не попал в силу низкого балла аттестата.

Наталья Быстрых отмечает, что в расположенном в Гатчинском районе педагогическом колледже и на факультетах среднего профобразования ГИЭФПТ не дается квоты для детей, которые живут в Гатчинском районе. По конкурсу аттестатов часто места занимают дети из Псковской, Новгородской и более дальних областей. А местные вынуждены уезжать учиться в Петербург. Если родители не готовы отпускать подростка так далеко, его отправляют в 10-й класс. И он либо занимается и готовится к сдаче ЕГЭ, или выбирает форму самообразования. В этом случае ребенок берет на себя ответственность и два года занимается самостоятельно. После чего приходит сдавать экзамен вместе со своей школой.

Но есть и те, кто не приходит никуда...