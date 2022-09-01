Бахча в Корпикюле

В Пудомягском поселении, в Корпикюле выращивают экзотические для наших широт растения. Грецкие орехи здесь растут давно, с прошлого года появились бахчевые культуры: в огороде рядом с кабачками спеют дыни и арбузы. Да, методом проб и ошибок, но процесс идет.

В основе аграрных экспериментов – прежде всего, исследовательский интерес и любовь к земле: садоводы-экспериментаторы – коренные жители Корпикюли, потомственные землепашцы, и стремление обиходить родную землю у них в крови.

Анна Александрова занимается выращиванием грецких орехов – и для себя, и для соседей, и на продажу. Процесс небыстрый, растянутый на годы, но терпеливый садовод будет вознагражден.

- В Ленинградской области плодоношение грецкого ореха начинается лет через десять-пятнадцать после посадки, – рассказывает Анна Вячеславовна. – Орех прекрасно вызревает, плоды на нем крупные. А начало этой деятельности было заложено лет тридцать назад, когда энтузиасты привозили и сажали орехи по всей Ленинградской области. Сейчас это большие деревья возрастом 20-30 лет, которые растут и плодоносят. В советские времена под Приозерском был целый питомник грецких орехов.

- И как грецкому ореху живется в нашем климате?

- Отлично. Каждый год я собираю с них орехи; часть – на еду, часть идет на посадку. За семь лет один-два саженца выбыло, остальные прекрасно прижились. Обычно готовые орехи снимаем с дерева в конце сентября, под первые заморозки, но дозревают они, как правило, дома. Те, которые на посадку, лежат до ноября. И сажаются прямо в грунт.

Грецкий орех – это источник растительного белка, он не только вкусный, но и полезный. Листья дерева выделяют много фитонцидов и отпугивают комаров и мошек. Несколько готовых саженцев мы планируем посадить в Саду памяти, когда мы его, наконец, разобьем.

Сад памяти

Сад памяти – это давняя мечта активистов Корпикюли. Прямо в центре деревни, за развалинами клуба, рядом с дотом времен Великой Отечественной войны выделено 20 соток под общественное пространство с определенной смысловой нагрузкой, своего рода мемориал. Жителям обещали помочь расчистить участок техникой, остальное они готовы сделать своими руками, но вот беда: земельный участок до сих пор не поставлен на кадастровый учет, и идея остается нереализованной. Активисты справедливо опасаются, что неоформленная надлежащим образом земля может неожиданно сменить собственника – вместе с Садом памяти. А саженцы, между тем, подрастают…

- Мы выращиваем голубые ели оригинальной советской породы. Семена берем от старых елок, которые растут в Гатчине, – говорит Анна Александрова. – Это тоже растянутый во времени процесс: любая елка первые десять лет растет крайне медленно, долго сидит в виде зародыша в горшке, но зато в итоге вырастает полностью адаптированное растение, привычное к нашей погоде и сохраняющее свою декоративность. Вот этим маленьким росткам лет пять еще расти в хороших условиях. Но, я думаю, к тому моменту, когда Сад памяти будет оформлен, елки успеют вырасти…

Для Сада памяти и просто – для красоты и пользы в Корпикюле выращивают не только грецкий, но и манчжурский и серый орех. Как рассказала Анна Александрова, это близкие виды. Манчжурский орех еще и целебный – его используют для лечения ревматизма, делают мази и настойки:

- Манчжурский орех красивее серого – он более эффектный, раскидистый. В советское время много использовался в лесозащитных полосах, потому что дерево большое, крепкое, зимостойкое и тоже выделяет фитонциды. А сейчас в деревнях наблюдается недостаток больших деревьев.

Зато в Корпикюле повсеместно можно встретить лещину. Этот орех растет практически у всех жителей на протяжении многих лет. Как вспоминают сельчане, раньше он рос и вокруг деревни в лесу в больших количествах, пока его не начали варварски истреблять.

Орхидеи в Старогатчинском лесу

А на участке Анны Вячеславовны, кроме деревьев редких пород, растет …орхидея. Или венерин башмачок. Это растение нечасто встречается в нашем регионе. Жители Корпикюли обнаружили экземпляр венериного башмачка весной во время прогулки по Старогатчинскому лесу.

- Мы рискнули забрать эту орхидею из дикой природы, поскольку судьба леса тогда была не определена. Только этим летом, в июне в ходе прямой линии губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о решении создать там особо охраняемую природную территорию регионального значения под названием «Гатчинский лес», – объясняет Анна Вячеславовна. – За что мы ему невероятно благодарны.

В общем, орхидею мы выкопали вместе с комом земли и посадили в теньке за домом. Условия сходные: растение не перемещалось на многие километры. В результате она уже третий год растет, цветет и дает семена. Но чтобы растить такую орхидею с нуля, нужно иметь в запасе годы: от момента прорастания семечка до цветения может пройти двадцать лет. И нужна целая совокупность факторов, чтобы это семечко проросло. У орхидей тесная связь с грибами – им требуется определенная грибница и влажность. Вообще, в Старогатчинском лесу еще много интересных растений, но большинству из них нужны особые условия, и забирать их оттуда нельзя.

Дыни и кукуруза в Корпикюле

Ирина Сергеева второй год выращивает у себя в огороде в Корпикюле дыни и арбузы. Решила попробовать, потому что, если у соседа поспевает виноград (а он поспевает), значит, и бахча имеет право на существование. Попытка – не пытка.

- В прошлом году был экспериментальный вариант, – признается Ирина. – Я их посадила и как-то бессистемно поливала. В итоге выросло всего пять дынь. Самая тяжелая – килограмма полтора. Но сладкая. Хотя доспевала уже на подоконнике. И так как дыня оказалась вкусной, это подтолкнуло меня отвести порядка двух соток под бахчу и посадить там дынь и арбузов разных коллекций и селекций.

Дыни здесь все раннеспелые и среднеспелые. Семечки покупала в специализированных магазинах, в основном, «Сибирской коллекции». Это специальные семена, предназначенные для выращивания в холодном нестабильном климате. Они прорастали в парнике, вместе с помидорами и огурцами, а потом были высажены в грунт.

В этом году я попробовала полить их специальным удобрением для дынь – два раза подкармливала, как только начали завязываться цветы. И с поливом разобралась эмпирическим путем. Первое время каждый день поливала, особенно в жару. А потом так получилось, что дыни на пять дней остались без полива. И плети резко пошли в рост. Тогда я поняла свою ошибку: нельзя было их заливать. Если бы не избыток влаги, плети стали бы формироваться быстрее. Растение южное, предпочитает сухой климат, вряд ли их каждый день поливают на исторической родине. И еще: нельзя сажать слишком близко. Арбузные плети растут во все стороны и начинают мешать друг другу.

…Еще у Ирины в огороде спеет кукуруза, и традиционные свекла, морковка, капуста, картошка и символ августа в Северо-Западном регионе – кабачки! – не в счет. Земля в Корпикюле, несмотря на ленинградский климат, плодородная. Располагает к огородничеству. Посмотрите на герб Пудомягского поселения: женщина с колосьями, листья лавра и клевера – это ли не символ земледелия?! Жители надеются, что деревенские угодья не выйдут из разряда земель сельхозназначения, и, возможно, в Корпикюле поселятся фермеры и станут выращивать овощи в промышленных масштабах. Может быть, построят теплицы. В эпоху импортозамещения это было бы кстати. Тем более теперь, когда по решению губернатора Старогатчинский лес претендует на статус охранной территории – во благо экологии Корпикюли и всех окрестных земель.

Екатерина Дзюба