Татьяна Ермаченкова взяла серебро Всероссийской Спартакиады

Участников и зрителей турнира принимал стадион им. Елены Елесиной. В столицу Челябинской области приехали 444 сильнейших легкоатлета страны из 53 регионов.

В прыжках в высоту Ленинградскую область представила воспитанница Олега Баканова, гатчинская спортсменка Татьяна Ермаченкова. Покорив высоту 1.91 см, девушка стала серебряным призером Всероссийской Спартакиады. Татьяна уступила лишь олимпийской чемпионке Марии Ласицкене, ее результат – 2.01 см.

По информации Центра спортивной подготовки Ленинградской области