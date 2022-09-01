Татьяна Ермаченкова взяла серебро Всероссийской Спартакиады
В Челябинске завершились легкоатлетические соревнования Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года.
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Участников и зрителей турнира принимал стадион им. Елены Елесиной. В столицу Челябинской области приехали 444 сильнейших легкоатлета страны из 53 регионов.
В прыжках в высоту Ленинградскую область представила воспитанница Олега Баканова, гатчинская спортсменка Татьяна Ермаченкова. Покорив высоту 1.91 см, девушка стала серебряным призером Всероссийской Спартакиады. Татьяна уступила лишь олимпийской чемпионке Марии Ласицкене, ее результат – 2.01 см.
По информации Центра спортивной подготовки Ленинградской области
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