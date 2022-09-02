Ленинградцы сохраняют память

«В этом районе 25-26 июля 1944 года войска Ленинградского фронта форсировали реку Нарова, прорвали оборону немецко-фашистских войск и освободили город Нарву. Пока власти Эстонии одумаются и прекратят бездумное уничтожение мемориалов, память сохранят ленинградцы», — написал в своем телеграм-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Танк Т-34 в Нарве установлен к 25-летию со дня Великой Победы – 9 мая 1970 года на месте, где части Красной Армии форсировали реку Нарова под командованием генерала Федюнинского в июле 1944 года. Это событие стало переломным моментом в ходе Второй Мировой войны на территории Эстонии, предшествовавшее освобождению Нарвы, а затем и всей республики от немецко-фашистских захватчиков. По данным историков в Нарвской освободительной операции погибло более 136 тысяч человек. Памятник был ликвидирован решением правительства Эстонии 16 августа 2022 года.