Лига здоровья нации

Уникальный проект, который поможет пациентам с хроническими заболеваниями в период пандемии и не важно где они живут. Кардиологи и гинекологи двух ведущих федеральных центров страны проводят онлайн-консультации на любом расстоянии. Для дистанционного общения с врачом необходим лишь компьютер или мобильный телефон. Чтобы получить консультацию необходимо зарегистрироваться в телемедицинском сервисе «Облако здоровья» по адресу: https://telemed.oblakozdorovia.ru/ и отравить заявку на получение бесплатной онлайн-консультации. Кроме того, разработано одноименное мобильное приложение, которое находится в открытом доступе для бесплатного скачивания в магазинах приложений App Store и Google Play.