7 сентября в Гатчинском районе начнётся отопительный сезон
В среду, 7 сентября, в Гатчинском районе начнется регулярное отопление зданий всех назначений.
Рубрики: ЖКХ
Соответствующее постановление о начале регулярного отопления 2022-2023 гг. было подписано главой администрации Гатчинского района сегодня.
По нормативам отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура не поднимается выше +8 градусов в течение 5 дней. Учитывая метеорологический прогноз о понижении температуры наружного воздуха и было принято соответствующее решение.
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