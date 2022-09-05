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7 сентября в Гатчинском районе начнётся отопительный сезон

В среду, 7 сентября, в Гатчинском районе начнется регулярное отопление зданий всех назначений.

Рубрики:  ЖКХ

Соответствующее постановление о начале регулярного отопления 2022-2023 гг. было подписано главой администрации Гатчинского района сегодня.

По нормативам отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура не поднимается выше +8 градусов в течение 5 дней. Учитывая метеорологический прогноз о понижении температуры наружного воздуха и было принято соответствующее решение.