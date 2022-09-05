К постаменту в Ивангороде своим ходом пришел Т-34

Точную копию Танка Т-34, демонтированного по решению эстонских властей в Нарве, привезли в Ивангород. К месту размещения на площадке напротив музея Ивана Билибина танк, участвовавший в парадах на Красной площади, подошел своим ходом.

«Пока власти Эстонии одумаются и прекратят бездумное уничтожение мемориалов, память сохранят ленинградцы», — прокомментировал ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Напомним, танк Т-34 в Нарве был установлен к 25-летию со дня Великой Победы – 9 мая 1970 года на месте, где части Красной Армии форсировали реку Нарова под командованием генерала Федюнинского в июле 1944 года. Это событие стало переломным моментом в ходе Второй Мировой войны на территории Эстонии, предшествовавшее освобождению Нарвы, а затем и всей республики от немецко-фашистских захватчиков. По данным историков в Нарвской освободительной операции погибло более 136 тысяч человек. Памятник был ликвидирован решением правительства Эстонии 16 августа 2022 года.