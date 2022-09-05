Коллективы предприятий Ленинградской области собрали партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса

Благотворительный фонд «Пища жизни» передал для жителей Донбасса партию сухих супов. Канцелярские товары, продукты и бытовую химию собрали сотрудники Управления Росреестра и Управления Федерального казначейства по Ленинградской области. Помощь оказали сотрудники региональных филиалов. Также к сбору подключились коллективы ФКУ Упрдор «Северо-Запад», Выборгского отделения Главного управления Министерства Российской Федерации по делам ГО и ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, Станции по борьбе с болезнями животных Гатчинского района.

В сборе участвуют и простые жители региона. Регулярно в региональный исполком люди приносят медикаменты и продуктовые наборы. Гуманитарный груз будет направлен в Белгородскую область. Оттуда представители президентского движения переправят все в Донбасс и на сопредельные территории.

«Мы очень благодарны всем, кто участвует вместе с нами в гуманитарной миссии. Донбасс сейчас очень нуждается в помощи. И жители Ленинградской области это понимают. Огромное количество груза удалось собрать благодаря сплоченным коллективам предприятий и организаций, которые также высказали готовность помогать на регулярной основе», - сказала руководитель регионального исполкома Народного фронта в Ленинградской области Галина Синкевич.