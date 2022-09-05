Ленинградская область предлагает новые туристические маршруты и услуги

В первый день глава региона совместно с коллегами из других субъектов обсудил ряд направлений по поддержке туристической отрасли.

«Внутренний туризм сейчас особенно востребован, поэтому на первый план выходит задача по увеличению количества отелей и гостиниц. Здесь мы предлагаем сразу несколько решений: с помощью дополнительной федеральной финансовой поддержки строить отели с применением модульных быстровозводимых конструкций, ввести специальные меры поддержки для создания мест размещения до 120 номеров, модернизировать заброшенные комплексы, лагеря и пансионаты на рекреационных и курортных территориях», — сказал Александр Дрозденко.

Еще одно предложение — внести изменения в законодательство, которые позволят использовать исторические усадьбы как места для размещения и их территории ― для создания дополнительного номерного фонда.

Также участники обсуждения поддержали разработку механизмов федеральной поддержки строительства обеспечивающей инфраструктуры для туристических объектов.

Заседание рабочей группы проходит в преддверии заседания президиума Госсовета по туризму, которое состоится 6 сентября в рамках Восточного экономического форума с участием президента России Владимира Путина.

Для справки: в 2021 году Ленинградскую область посетило 4,9 млн туристов. Больше всего путешественников побывало в Выборге, Гатчине, Старой Ладоге и Тихвине. В настоящее время в регионе расположено более 900 коллективных средств размещения — гостиницы, базы отдыха, коттеджи, хостелы, сельские дома. В рамках развития экотуризма в Ленинградской области продолжается развитие проекта «Тропа47», направленного на создание и маркировку туристских троп на особо охраняемых природных территориях. На средства грантовой поддержки Губернатора Ленинградской области будут созданы новые экологические маршруты.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области