Ленобласть в числе лучших регионов России с самым низким уровнем безработицы

По ее словам, Ленинградская область продолжает входить в пятерку регионов с самым низким уровнем безработицы. Во многом это связанно с эффективной работой центров занятости.

«В среднем, в год с помощью службы занятости трудоустраивается 20-25 тысяч жителей Ленинградской области. Если брать статистику этого года, то за 8 месяцев 13 тысяч 600 человек были трудоустроены по направлению службы занятости», — рассказала Алла Астратова.

Она напомнила, что для жителей доступны бесплатные программы переобучения. Обратиться за помощью в центр занятости может не только тот, кто лишился работы, но и тот, кто захотел освоить новую специальность.

Также председатель комитета отметила, что с каждым годом растёт количество мошенников в сфере услуг по поиску работы. Особенно этим отличаются интернет предложения по работе «без оформления». Только трудовой договор или договор гражданско-правового характера позволяет работнику добиться справедливости в случае конфликта.

Алла Астратова рассказала о том, где отслеживать информацию о вакансиях и привела примеры самых высокооплачиваемых предложений на рынке труда. Полная запись эфира доступна по ссылке: https://vk.com/wall-204659286_3032.

#трудоустройствосмило