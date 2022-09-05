В лес ― с заряженным телефоном и теплыми вещами
Областные спасатели и пожарные вывели из леса за лето 234 заблудившихся.
Поисково-спасательные работы региональных подразделений финансируются из бюджета Ленинградской области.
Для оперативных поисков Аварийно-спасательная служба Ленинградской области укомплектована современной спецтехникой. В распоряжении спасателей – снегоболотоход, квадрокоптеры.
К поискам привлекают добровольческие формирования, взаимодействие с которыми развивает и поддерживает областная администрация.
С наступлением осени холодная погода усложняет поиски, сокращая для потерявшегося время безопасного пребывания в лесу без последствий для здоровья.
Спасатели предупреждают: в лес жизненно необходимо взять заряженный телефон (желательно кнопочный), теплые вещи, портативное зарядное устройство, запас еды и воды, спички и компас, а также сообщить родственникам или друзьям о своих планах пойти в лес, определив точку входа и примерный маршрут. Одеться желательно ярко, а гулять – по знакомой местности. При ощущении, что пусть к дому потерян, важно оперативно позвонить в 112 и далее не менять свое местоположение и ждать помощи.