В лес ― с заряженным телефоном и теплыми вещами

Поисково-спасательные работы региональных подразделений финансируются из бюджета Ленинградской области.

Для оперативных поисков Аварийно-спасательная служба Ленинградской области укомплектована современной спецтехникой. В распоряжении спасателей – снегоболотоход, квадрокоптеры.

К поискам привлекают добровольческие формирования, взаимодействие с которыми развивает и поддерживает областная администрация.

С наступлением осени холодная погода усложняет поиски, сокращая для потерявшегося время безопасного пребывания в лесу без последствий для здоровья.

Спасатели предупреждают: в лес жизненно необходимо взять заряженный телефон (желательно кнопочный), теплые вещи, портативное зарядное устройство, запас еды и воды, спички и компас, а также сообщить родственникам или друзьям о своих планах пойти в лес, определив точку входа и примерный маршрут. Одеться желательно ярко, а гулять – по знакомой местности. При ощущении, что пусть к дому потерян, важно оперативно позвонить в 112 и далее не менять свое местоположение и ждать помощи.