В российских школах стартовали Дни финансовой грамотности

Сотрудники Министерства финансов, региональных Минфинов и финансовых органов, муниципальных образований, Банка России, а также консультанты, методисты и волонтеры в области финансовой грамотности познакомят школьников всех возрастов с основами ФинЗож. Задача просветительских уроков – показать, что финансовая грамотность сегодня не ограничивается знаниями о личных деньгах. Эксперты расскажут об устройстве финансовой системы и бюджета страны, о том, как финансовая грамотность влияет на благосостояние семьи и государства, из чего складываются основы финансовой безопасности семьи и общества.

Проект организован Министерством финансов РФ совместно с НИФИ Минфина при экспертной поддержке РАНХиГС.

«Министерством совместно с ведущими экономическими университетами были разработаны специальные методические рекомендации для педагогов и родителей, а также сценарии проведения уроков и обучающих викторин для школьников. Для каждой возрастной группы мы предложили свои инструменты: мультфильмы, игровые карточки, квизы, презентации, групповая работа», – отметил Михаил Котюков.

«Все материалы размещены в свободном доступе на портале Моифинансы.рф». Поэтому к открытым урокам может присоединиться любая общеобразовательная организация», – подчеркнул он.

Напомним, что с 1 сентября этого года элементы финансовой грамотности вошли в образовательные программы для школьников с 1 по 9 классы на базе федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). Финграмотность будет преподаваться в рамках обычных школьных предметов: математика, алгебра, информатика, география, окружающий мир и обществознания. Каждый год все больше образовательных учреждений вводят основы финансовой грамотности как предмет по выбору, сейчас 90% школ страны включили в свои учебные планы уроки финансовой грамотности.