Дачная биеннале в Сиверской: новый взгляд на сад или на мир?

«Плюс один» - это много!

Центр «Плюс один» - это целое творческое пространство в Кузнечном переулке в Петербурге. Как говорит руководитель центра Елена Загоскина, это место открыто для горожан самых разных возрастов. Но проекты центра связаны не только с этим конкретным адресом. Они предполагают работу и на других площадках – в городской среде, школах, детских садах, галереях, парках. Или, например, в том же музее «Дачная столица» в Сиверском.

- Оказавшись здесь, среди дачников, мы увидели, что эти места очень красивы, но люди здесь живут разрозненно, прячась за высокими заборами, - говорит Елена Загоскина. - И мы подумали, что можем привнести сюда какие-то новые перспективы, связанные с детьми, подростками, взрослыми.

- Мы приезжали сюда прошлой зимой, организовали киноклуб для подростков, проводили встречи с философами и экологами, - рассказывает Наталья Шапкина. - Нам захотелось придумать что-то вроде «умного» досуга, чтобы люди, приходя сюда, не только развлекались и получали позитивные эмоции, но и обретали пищу для ума. И мы решили, что тема дачи, особенно в наше постпандемийное время, очень актуальна.

Изначально Дачная биеннале задумывалась как большой международный проект, который фокусировался вокруг темы экологичного садоводства, достигаемого простыми средствами и способами. К сожалению, в связи со сложившейся в стране ситуацией, его пришлось отменить, однако совсем забросить такую замечательную тему было жалко.

- Мы переформатировали наш проект, и, как нам кажется, он удался, оказавшись очень позитивным и жизнеутверждающим, - говорит Наталья.

Сад для всех

Мероприятия проекта решено было проводить на свежем воздухе, под покровом леса рядом с музеем «Дачная столица». Абсолютно новую жизнь в эту идею вдохнула ландшафтный дизайнер Елена Маркитантова. Ее подход заключался в том, что иногда свой сад можно полностью преобразовать, используя какие-то маленькие хитрости. Прежде чем радикально обустраивать свой дачный участок, надо посмотреть, что там уже есть и что можно оставить, обыграть или облагородить.

- Подготовку к реализации проекта мы начали с обустройства «Сада для всех», - говорит Наталья Шапкина. - Здесь, на этом месте, уже был стол со скамейками, под ними валялась куча пустых бутылок. И мы поняли, что это — место силы, ведь русский человек неслучайно выбирает какую-то территорию для своего приятного времяпровождения... Мы собрали и вынесли весь этот мусор.

Почему это загадочное местечко у «Дачной столицы» назвали именно так - «Сад для всех»? Потому что сад должен быть удобным не только людям, но и ежикам, насекомым, птицам.

- Наш проект - это попытка посмотреть на человека не только как на «венец природы», но и как на часть огромной экосистемы, - говорит Наталья Шапкина.

В Саду найдется местечко для всех: для людей — удобная беседка под лесной крышей, завал из веток и сухостоя — для ежика, полянка — для грибов. А чтобы все это не показалось чем-то странным соседям или гостям сада, все эти места решили отметить простыми табличками со смешными надписями.

Прогулки с цветами, насекомыми и друг с другом

Дачная биеннале — это серия событий в пространстве «Сада для всех», которые случаются по выходным. Среди лекторов и организаторов мастер-классов — профессиональные художники, биологи и специалисты в области ландшафтного дизайна из Санкт-Петербурга. Вместе с ними каждый желающий может познакомиться с основами экологии, научиться тому, как поддерживать биоразнообразие на своей даче.

Нескучные основы экологического дизайна сада преподали садоводам-любителям ландшафтные дизайнеры Елена Маркитантова и основатель студии «Ботаник» Денис Баташев. Лекцию о дизайне современного цветника прочитала ландшафтный дизайнер, основатель питомника «Александровский сад», автор популярных передач об уходе за садом Марина Шиманская.

Замечательную лекцию на тему «Отели для насекомых» провела сотрудник Русского музея Екатерина Жукова.

В рамках Дачной биеннале прошли перформансы и мастер-классы по ботанической живописи от художников Татьяны Тянговой, Анны Каждан и Татьяны Решетниковой. Мастер-класс по сторителлингу провели Елена Загоскина и Наталья Шапкина, а мастер-класс по созданию театра теней с импровизацией предложила театральная художница и педагог Маша Кузнецова.

Дачная мода для подростков: а так бывает?

Один из мастер-классов провела известная петербургская художница, основатель «Воображаемого Музея Перемещенных Лиц» Лера Лернер.

В желтом платье, украшенном разноцветными губками для мытья посуды, Лера буквально ворвалась в Сад для всех, принеся с собой ощущение праздника, внутренней свободы, независимости и здоровой самоиронии. Еще Лера привезла с собой целых два больших ящика с материалами, с помощью которых, даже не владея швейными навыками, можно изменить одежду. Искусственные цветы, детские игрушки, все те же губки для мытья посуды... Все это было выложено на стол, разобрано участниками мастер-класса и тут же взято в работу.

Свой мастер-класс Лера назвала «Дачная мода для подростков», предложив молодым людям поработать с одеждой, которая им разонравилась или просто потеряла вид. Упор на такую аудиторию был сделан потому, что именно для подростков очень волнительным является момент принятия себя. А сделать что-то сложное, например, изменить внутреннюю самонастройку, проще всего через веселую игру.

- Пришивание каких-то деталей к одежде — своего рода медитативная практика, - говорит Лера. - Пришивая, мы о чем-то думаем и буквально «вшиваем» эти свои мысли в наш внешний вид. Происходит своего рода ритуал, корни которого уходят в глубокую старину. Если говорить современным языком, в такой ритуальности есть элементы самоподдержки, радости, удовольствия, праздника. У такой одежды есть несколько функций. Одна из них — изменение отношения к своему телу, возможность принятия изменений, которые происходят с возрастом или какими-то другими серьезными событиями.

Одна из главных тем, с которыми работает Лера Лернер как художник — коммуникации между людьми.

- Необычный костюм — это своего рода провокация, приманка, приглашение к диалогу, - говорит художница. - Сложно понять, что этим хотел сказать его носитель, если не спросить об этом напрямую. Костюм может быть любым, но он всегда может стать возможностью для разговора о вещах более серьезных. Вот, например, мой сегодняшний наряд как бы говорит о том, что я — женщина, что мое место — на кухне, и что, зайдя домой, я сразу же, не переодеваясь, должна встать к кухонной плите или раковине. Вы с этим согласны? Хотите поговорить об этом?..

Юлия Лысанюк