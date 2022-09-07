Область подвела итоги «Ветеранского подворья»

Тосненская земля уже в третий раз радушно принимает смотр-конкурс «Ветеранское подворье». Участники удивляли гостей необычными дизайнами своих стендов и представляли уникальную продукцию собственного производства.

«Мы гордимся конкурсом «Ветеранское подворье». Он признан одной из лучших практик в Российской Федерации, регионы РФ с большим удовольствием перенимают наш опыт. И это всё благодаря вам, вашему труду, оптимизму, любви к своей малой родине. Именно вы делаете этот конкурс ― и не только своим ежедневным трудолюбием, но и душой и эмоциями. В этом конкурсе заложено все: ваш внутренний дух, система преемственности поколений, воспитание детей и внуков и большая любовь к нашей Ленинградской земле», — поблагодарила ветеранов за активное участие в общественной жизни вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Анна Данилюк.

Финалистов «Ветеранского подворья» с хорошим урожаем также поздравили председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин, депутаты Государственной Думы Светлана Журова и Сергей Яхнюк, председатель региональной общественной организации ветеранов Юрий Олейник.

В Ленинградской области конкурс достижений ветеранских подсобных и дачных хозяйств проводится с 2005 года по инициативе Ассоциации общественных объединений ветеранов. Смотр способствует обмену опытом среди садоводов старшего поколения, повышению уровня благоустроенности территорий и содержания частных жилых домов, пропаганде здорового образа, преемственности лучших семейных трудовых традиций.

С 2007 г. мероприятие получило статус областного и проводится в одном из районов. С 2012 года смотр-конкурс стал партийным проектом регионального отделения политической партии «Единая Россия» и проводится в рамках партийного проекта «Старшее поколение».

Среди победителей – наши земляки. За «Лучшее ветеранское подворье» благодарности получила Ирина Смирнова, «Лучшими животноводом» признана Лидия Лепихина.

По традиции церемония награждения завершилась передачей флага конкурса. В следующем году «Ветеранское подворье» пройдет в Волосово.