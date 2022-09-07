У собора ночью не парковаться

Дело в том, что есть факты длительной парковки машин у собора – на всю зиму. Это может носить террористическую угрозу, а, кроме того, мешает уборке, так как парковочные места заняты 24 часа в сутки.

Комиссия постановила решить вопрос положительно – установить дорожные знаки «Стоянка запрещена» с информационными табличками с указанием временного интервала «С 21.00 по 7.00» для обеспечения своевременной уборки в парковочных карманах вблизи Павловского собора в Гатчине.