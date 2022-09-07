В осенний отпуск — с кешбэком

В России завершается осенний сезон туристического кешбэка. Воспользоваться программой могут держатели карты «МИР». Максимальная сумма кешбэка за одну поездку - 20 тысяч рублей. При оплате напрямую на сайте отеля или санатория, расположенного на Дальнем Востоке, — максимум 40 тысяч рублей.

Программа действует на поездки по России с 1 октября по 25 декабря и на круизы с 1 сентября до окончания навигации. Путешествие должно длиться не менее 4 дней и 3 ночей. Получить кешбэк можно неограниченное количество раз.

Узнать все детали программы и приобрести путевку можно на сайте мирпутешествий.рф.

В Ленинградской области можно посетить по программе хорошо известные туристам Выборг, Гатчину, Старую Ладогу, Тихвин, а также Лодейнопольский и Подпорожский районы, где можно познакомиться с культурой вепсского народа. Также востребованы загородные комплексы и базы отдыха, коттеджи и глэмпинги.