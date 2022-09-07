Женская сила – в действии

– На каких темах будет сделан акцент на форуме?

– В рамках форума будет работать пять дискуссионных площадок: «Здравоохранение», «Демография». «Культура», «Образование» и «Бизнес». Программа рассчитана на три дня, первый день форума с пленарным заседанием и дискуссиями пройдет в Гатчине, будет показан фильм «Женщины и дороги. Путь к себе». Во второй участники посетят «Центр образования Кудрово» и Мультицентр социальной и трудовой интеграции во Всеволожске. В третий день запланировано обсуждение вопросов развития малого и среднего предпринимательства на площадке Ленинградской областной торгово-промышленной палаты.

– Как возникло и чем занимается региональное объединение Союза женщин России?

– Всё началось с серии встреч с многодетными семьями Ленинградской области 4 года назад. Положение многих женщин произвело тогда тяжелое впечатление, и в результате родилась идея фестиваля для многодетных семей «День детства». Сегодня этот фестиваль проводится на грант губернатора Ленобласти. Это был наш первый шаг. В сентябре 2020 году, когда у всех из-за ковида была тоска по общению, мы учредили Союз женщин Ленинградской области. Статус общественно-государственной организации позволил нам объединить не только общественниц, но и госсектор, муниципалов. В этом мне помог опыт работы в ЗакСе. Наша задача – укрепление социального статуса женщин в современном обществе, поощрение их профессиональных и творческих успехов, духовного развития, формирование сообщества успешных женщин.

– Это глобальная задача, а какие конкретные дела сделаны в интересах женщин?

– Всего и не перечислишь. У нас даже существует «Копилка добрых дел», которая постоянно пополняется. К примеру, мы помогли матери отправить на реабилитацию ребёнка, привлекли внимание правоохранительных органов к проблеме преследования женщины бывшим мужем. Помогаем многодетным семьям, проводим благотворительные акции, например, по сбору детских книг – «Подари детям сказку». Привлекаем к активной жизни женщин после 60 лет под девизом: «Старость меня дома не застанет».

– А сколько женщин вовлечены в женсоветы? И как можно влиться в ваши ряды?

– В нашу работу вовлечены более 1,5 тысяч человек, всего работает 100 женсоветов в 17 районах и одном городском округе. Мы создали сетевую структуру и работаем со всеми комитетами. У нас есть страница в социальной сети «ВКонтакте», и у каждого местного женсовета своя страничка, есть кнопочка «вступить», это легко сделать, так что мы открыты для всех женщин.

– Какие ещё интересные проекты планируете?

– Планов много, проводить фестивали, фотоконкурсы, возродить областной конкурс «Женщина года». Уделяем внимание и сохранению здоровья женщин в рамках регионального проекта «Укрепление общественного здоровья», «Зарядка47», «Похудейка47»!

– Кого-то из активистов можно выделить?

– Многое зависит от лидера на месте. Могу назвать Ларису Иванину из Приозерска за системный характер работы, умение расставить приоритеты. Наталью Сайченко из женсовета Волхова за лидерскую харизму, способность держать всё в своих руках. Очень активны молодые депутаты Ксения Кувшинникова, Галина Никифорова, Марина Белозёрова. Хочется сказать спасибо всем, кто стоял у истоков нашего Союза женщин, и тем, кто сегодня участвует в повышении статуса женщин в обществе, их роли во всех сферах жизни региона и страны.

Елена Владимирова