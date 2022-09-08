Рынок труда области стабилен

В регионе продолжается реализация мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда. В первую очередь, это поиск новой работы ― за этой услугой с начала года на областную Биржу труда обратились 25,6 тысяч человек, безработными были признаны 8,6 тысяч человек. За это время служба занятости выдала более 38 тысяч направлений на работу. Каждый третий, получивший направление, был трудоустроен.

В базе вакансий сегодня 46,8 тысяч предложений, из них 75% по рабочим профессиям, 25% относится к специальностям инженерно-технических работников и служащих.

Работодателей, трудоустраивающих специалистов в возрасте до 30 лет, область стимулирует дополнительно. Они могут получить компенсацию на заработную плату до 54,2 тысяч рублей за одного работника. С помощью этой программы 229 молодых специалистов области нашли новую работу.

Также с начала года создано 32 рабочих места для ленинградцев с ограниченными возможностями здоровья. Граждане с инвалидностью заняли должности от помощника повара и уборщика помещений до старшего менеджера по продажам недвижимости и заместителя генерального директора по безопасности.

Клиенты Биржи труда могут не только воспользоваться услугами по поиску подходящей работы, но и получить стартовый капитал или консультации для начала своего дела. С начала года 162 человека, в прошлом безработные, зарегистрировались в качестве самозанятых, 46 стали индивидуальными предпринимателями, получили единовременную помощь на открытие своего дела от службы занятости 72 человека. Начинающие бизнесмены работают в сфере пошива и ремонта одежды, торговли, оказывают строительные и юридические услуги, открывают салоны красоты.

Для повышения компетенций и соответствия требованиям на рынке труда Биржа труда направляет безработных на обучение ― 711 из 997 человек уже завершили образовательные программы. Учениками стали и 380 работников организаций ― тех предприятий, где проходит модернизация или реализуются инвестиционные проекты. А в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» приступили к обучению 1500 жителей Ленинградской области.