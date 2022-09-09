Форум в Гатчине напомнит о преступлениях нацистов

«Проект «Без срока давности» вскрыл колоссальный массив архивных документов о фашистском геноциде мирного населения Советского Союза в период Великой Отечественной войны, позволил воскресить имена миллионов жертв военных преступлений нацистов и их пособников, помог установить обстоятельства их гибели. Это тяжелая правда о войне, которую мы должны знать, чтобы сегодня и в будущем не позволять искажать историю Второй мировой войны в угоду западным политиканам, чтобы подобное никогда не повторилось. Чтобы огонь Великой Победы, за которую бились наши деды и прадеды, никогда не угас, молодое поколение должно знать, какой ценой досталась Победа, жизни скольких людей прервала война. На площадке форума мы сможем обменяться предложениями, своими наработками и идеями, как донести эту сложную тему до молодых людей, как сформировать мировоззрение молодого поколения», ― сказал глава региона.

Форум пройдет 20-22 ноября — в это время в 1945 году в Нюрнберге начал работу Международный военный трибунал, осудивший главных военных преступников нацистской Германии.

В рамках форума будут организованы пленарная сессия, дискуссионные секции с участием экспертов и презентация документальных кинолент, посвященных проблеме геноцида в годы войны.

Форум является частью масштабного проекта «Без срока давности», направленного на противодействие фальсификации истории, признание действий нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны геноцидом мирного населения.

«Проведение такого форума важно не только для осмысления истории, но и для лучшего понимания сегодняшней ситуации. Мы видим, как одни и те же методы уничтожения мирных жителей использовали нацисты тогда, и используют неонацисты сегодня на Донбассе. И вот ещё одна параллель: на оккупированной территории Ленинградской области свои преступления по отношению к мирным жителями творили не только нацисты из Германии, но и их пособники, порядка 10 государств, среди которых Испания, Италия, Финляндия и другие», ― отметила Ольга Занко.

В память о геноциде мирного населения на оккупированных в годы Великой Отечественной войны территориях в следующем году под Гатчиной появится первый в России памятник гражданским жертвам нацизма. В годы Великой Отечественной войны здесь располагались многочисленные лагеря для военнопленных и концентрационные лагеря, в том числе детские. За период немецко-фашистской оккупации погибли около 2,5 млн жителей Ленинграда и Ленинградской области.

Напомним, с инициативой создания Мемориального комплекса мирным гражданам, погибшим от рук немецко-фашистских захватчиков, в декабре 2020 года выступили Российское военно-историческое и Российское историческое общества. Идея была поддержана Президентом России Владимиром Путиным.