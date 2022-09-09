Об этом сообщил заместитель председателя комитета по природным ресурсам Ленинградской области Спартак Чхетия в ходе XXVI заседания бассейновых советов Балтийского и Баренцево-Беломорского бассейновых округов.

«К настоящему времени окончены работы по выемке донных отложений из озёр Черное и Филькино, а также ручья Безымянного. В результате проделанной работы извлечено более 21,7 тысяч куб. м донных отложений. Полный комплекс мероприятий по расчистке данных водных объектов, в том числе по вывозу обезвоженных грунтов и восстановлении нарушенных земель, завершится до конца текущего года», - рассказал заместитель руководителя.

Как сообщили в комитете по природным ресурсам Ленинградской области, одновременно с этим, продолжаются работы по корректировке проектно-сметной документации по расчистке реки Теплая, озера Белое и Карпина пруда. Фактические работы по изъятию донных отложений из данных водных объектов возобновятся в 2023 году.

Напомним, что мероприятия по расчистке проводятся в рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».