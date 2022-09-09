Регион поддерживает молодой бизнес

«У молодых есть преимущества: у них нет опыта, зачастую печального, нет огромной ответственности, нет страха совершить ошибку, но у них хорошие амбиции и желание «движухи», — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на форуме «Энергия возможностей».

По мнению главы региона, у молодежи есть три причины для создания своего дела: заработать, реализовать свои амбиции и получить возможность помочь не только себе, но и своей семье и близким. «Мы должны не мешать им, а помогать, и не только материально субсидиями или грантами, но и обучением предпринимательству», — добавил он.

В этом году впервые молодым предпринимателям Ленинградской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» выдают гранты. Уже 32 предпринимателя области из числа молодежи получили гранты на реализацию своих бизнес-проектов на общую сумму почти 16 млн рублей.

Для молодежи проводятся обучающие тренинги и программы, направленные на создание бизнеса. С начала года в обучающих программах «Азбука предпринимателя» и «Введение в предпринимательство» приняли участие 998 человек. В 2022 году Фондом поддержки предпринимательства Ленинградской области организовано обучение для молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет, в которых приняли участие более 100 человек. По результатам обучения каждый из них имеет возможность претендовать на получение гранта в размере от 500 000 рублей на реализацию своего бизнес-проекта.

Также финансовым механизмом поддержки от государства в создании своего дела сегодня является социальный контракт. Особенно инструмент интересен для начинающих молодых предпринимателей, в том числе из молодых семей. Выплату по социальному контракту можно получить в размере до 350 тысяч рублей, которая станет безвозвратным стартовым капиталом. Сегодня в регионе более половины всех социальных контрактов заключены по направлению открытия своего дела.