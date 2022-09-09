В Гатчине мониторить воздух начнут постоянно

Стационарные посты закуплены комитетом по природным ресурсам на средства областного бюджета. В Гатчине определены два адреса установки: на ул. Волкова, д. 1/1 и на ул. Авиатриссы Зверевой, д. 12-а.

Как сообщает пресс-служба администрации Гатчинского муниципального района, со стороны администрации была оказана полная и всесторонняя помощь в установке данных постов. Далее будет проведён комплекс работ, предшествующий запуску оборудования в эксплуатацию.