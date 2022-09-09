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В Гатчине мониторить воздух начнут постоянно

8 сентября представители подрядной организации установили два стационарных поста мониторинга воздуха на территории города Гатчины.

Рубрики:  Общество Экология

Стационарные посты закуплены комитетом по природным ресурсам на средства областного бюджета. В Гатчине определены два адреса установки: на ул. Волкова, д. 1/1 и на ул. Авиатриссы Зверевой, д. 12-а.

Как сообщает пресс-служба администрации Гатчинского муниципального района, со стороны администрации была оказана полная и всесторонняя помощь в установке данных постов. Далее будет проведён комплекс работ, предшествующий запуску оборудования в эксплуатацию.

 