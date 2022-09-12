Форум женщин Команды 47

Здоровье, рождаемость, культура

Открылся первый женский форум в Гатчине. 7 сентября в Гатчинском Доме культуры собрались представительницы разных профессий, члены общественных организаций, сотрудники администраций, руководители и депутаты. Программа первого дня включала церемонию торжественного открытия форума, пленарное заседание и работу по секциям.

Ровно в 11 утра в Доме культуры открылись три дискуссионных площадки, на которых обсуждались национальные проекты «Здравоохранение», «Демография» и «Культура».

Модератором секции «Здравоохранение» выступил председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин. Также в дискуссии приняла участие председатель Общероссийской организации «Союз женщин России» Екатерина Лахова, заместитель председателя Законодательного собрания Ленинградской области, член президиума регионального политсовета «Единой России», региональный координатор проекта «Здоровое будущее» Татьяна Тюрина.

С презентациями выступали авторы проектов, направленных на сохранение женского здоровья, охрану репродуктивного здоровья подростков в сельской местности, профилактику и лечение инфекций, передаваемых половым путем. Председатель Ленинградского областного отделения Союза женщин России Татьяна Толстова рассказала о проекте «Мамы в фокусе внимания».

На дискуссионной площадке «Демография» в рамках одноименного нацпроекта обсуждались такие региональные проекты, как «Сохранение здоровья женщин в Ленинградской области», «Семейная диспетчерская», «Центр медиации», «Здоровая, комфортная среда – здоровая нация», «Создание семейного МФЦ в Ленинградской области» и другие.

Работа секции «Культура» была посвящена обсуждению мероприятий нацпроекта «Творческие люди», оснащению детских школ искусств и учреждений профобразования Ленобласти в сфере культуры. Также шла речь о создании виртуального концертного зала в Сосновом Бору в рамках регионального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура» и о проведении хорового фестиваля.

Женщины России – на связи с Союзом женщин ЛНР

Пленарное заседание открыл председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин. Он поблагодарил всех инициативных женщин:

- Все признают важную роль женского сообщества в организации жизни, общественных институтов. Когда приходит на помощь такая большая дружная команда, результат налицо.

Ведущий мероприятия зачитал приветственные адреса от Полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, от губернатора и правительства Ленинградской области. В своем обращении Александр Дрозденко подчеркнул значимость женских сообществ в современном мире и выразил надежду на их конструктивные предложения по усовершенствованию работы власти.

Участниц форума приветствовали первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова, заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.

Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова рассказала, что Союз организовал акции «Поможем детям Донбасса», «Посылка солдату», «Защитникам с любовью». За прошедшие месяцы на Донбасс было отправлено более тысячи тонн гуманитарного груза для военнослужащих.

- Мы установили рабочую связь с Союзом женщин Луганской Народной Республики. На встрече с женсоветами заключили договоры и обсудили мероприятия, – сказала Екатерина Филипповна. – Главные события в стране всегда становятся важнейшим делом Союза женщин России.

В конце прошлого года Союз учредил почетное звание «Посол культуры Союза женщин России». В Ленинградской области это звание носит Ирина Дрозденко. Главная задача – продвижение межведомственного проекта «Культура для школьников». Сегодня это как никогда актуально.

Екатерина Лахова призвала всех участниц форума стать активными пользователями интернет-портала «Женщины России», который начал работать с мая этого года. На портале ежемесячно выходит 10 программ, акцент делается на популяризацию позитивного образа женщины.

Екатерина Филипповна говорила об укреплении позиций Союза женщин через женсоветы, которых насчитывается более 20 тысяч, о важности системного взаимодействия с региональными органами власти, местного самоуправлениями, партиями, бизнесом и СМИ. А также о необходимости возрождения в Ленинградской области конкурса «Женщина года».

Образование – не сфера услуг

На форуме заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева отметила, что самые активные участники образовательного процесса – женщины. Аплодисментами было встречено сообщение замминистра о том, что в этом году перед летними каникулами наконец-то было принято изменение в закон «Об образовании», раз и навсегда поставившее точку в споре, считать ли работу учителей «предоставлением образовательных услуг». «Нет, учитель не оказывает услугу, мы – не сфера обслуживания», – сказала Татьяна Викторовна.

Также благодаря изменениям, внесенным в закон «Об образовании», определен перечень обязательных документов, которые заполняет учитель. Теперь таких документов пять, и два из них касаются только классных руководителей. Все остальные запросы должны перенаправляться чиновникам.

- Мы работаем над изменениями законодательства. Чтобы в каждом поселении страны было доступно одинаково качественное образование, – отметила Татьяна Васильева.

Демография прежде всего

О деятельности Ленинградского областного отделения Союза женщин России рассказала его председатель Татьяна Толстова. Она отметила, что региональное отделение родилось именно в Гатчине и поблагодарила за поддержку и помощь в организации форума главу администрации Гатчинского района Людмилу Нещадим, директора Дома культуры Сергея Фикса.

- Мы проводим региональный женский форум впервые, – сказала Татьяна Толстова. – Наша цель – чтобы женское сообщество активно включалось в Команду 47. Мы очень быстро растем: нас уже – полторы тысячи. В Ленобласти работает больше сотни женсоветов.

Самой важной темой на сегодняшний день Татьяна Толстова считает демографию - «Если нас будет мало, некому будет развивать экономику», а также здравоохранение, предпринимательство и культуру.

Вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Анна Данилюк записала видеообращение к участниками форума, в котором доложила о роли женских сообществ в решении важнейших задач региона на период 2022-2025 годов.

Дом – центр мира, но не его граница

О роли женщин в органах государственной и муниципальной власти и проведении социальных решений через женские сообщества рассказала глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим. Она отметила, что женщинам приходится все время поддерживать баланс между домашними обязанностями и работой, между карьерой и личной жизнью. Однако, сохраняя традиционные ценности, мы должны находить возможности для самореализации.

Соотношение мужчин и женщин в категории «руководитель» равное, но сохраняется разница в оплате – женщинам платят меньше. Перепись 2021 года показывает, что в структуре руководителей крупного бизнеса всего 8% женщин, в сфере малого и среднего предпринимательства – 36%, в органах местного самоуправления – 41%. При этом женщины выполняют мужские обязанности «хозяина дома» и берут на себя ответственность за все, что происходит на вверенной территории. В администрации Гатчинского района и поселений подавляющее большинство сотрудников – женщины, более 80%.

В Гатчинском районе активное развитие женского сообщества началось в конце 1990, в 1998 году заработали первые женсоветы. Сегодня Гатчинское отделение Союза женщин России одно из самых крупных в Ленинградской области. Женсоветы работают в 16 муниципальных образованиях первого уровня.

Людмила Николаевна отметила особую роль женщин в сохранении культурного наследия, в решении социальных вопросов. Женщины занимаются благотворительностью, экологическими вопросами – популяризацией раздельного сбора мусора, сохранением этнокультурного многообразия гражданской идентичности, участвуют в благоустройстве населенных пунктов, в реализации программ в сфере защиты материнства и детства. В бюджете Гатчинского района предусмотрено более пяти миллионов рублей на реализацию конкретных проектов некоммерческих организаций, и большинство этих проектов – инициатива женского сообщества.

Людмила Нещадим привела цитату Раисы Максимовны Горбачевой: «Дом должен быть центром, но не границей мира женщины».

- А границы, как известно, мы ставим себе сами, – сказала Людмила Николаевна и пожелала всем участницам форума, всем активным женщинам мира без границ.

Завершилось заседание церемонией вручения наград Союза женщин России, после которой всех ждало выступление оркестра «Таврический».

Второй день женского форума прошел во Всеволожске и в г. Кудрово и был посвящен вопросам образования. Третий – и заключительный – день участники мероприятия провели в Санкт-Петербурге в Ленинградской областной торгово-промышленной палате за обсуждением национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Екатерина Дзюба