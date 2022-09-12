Художники области – 320-летию российского флота

Здесь состоялось открытие выставки картин «Российский флот – детище Петра I». Это результат работы выездного пленэра художников региона в Лодейнопольском районе в июне 2022 года. В течение 10 дней члены общественного творческого объединения художников разных национальностей Дома дружбы Ленинградской области «Этновзгляд» работали в окрестностях Лодейного Поля, где в 1702 году по указу Петра I, была заложена корабельная верфь и был построен первенец Балтийского флота – фрегат «Штандарт».

9 июня, в день рождения Петра I, в Лодейном Поле состоялась первая выставка работ художников пленэра, они передали в дар администрации Лодейного Поля картину «Храм Петра и Павла». После путешествия по районам области творческий проект торжественно завершается выставкой в Доме дружбы на Потемкинской улице в Санкт-Петербурге. Познакомиться с работами пленэра «Российский флот – детище Петра I» можно до конца сентября.

Проект по организации пленэра и передвижной выставки «Российский флот — детище Петра I» реализуется региональной общественной организацией татарской культуры Ленинградской области «Татарское культурное общество «Файда» (Польза) при поддержке гранта губернатора Ленинградской области, Дома дружбы Ленинградской области, администрации Выборгского, Ломоносовского и Лодейнопольского районов.

На выставке в Доме дружбы свои работы представили Ильдус Вахитов (Санкт-Петербург), Татьяна Мацик (Всеволожск), Елена Острая (Всеволожский район), Мария Рябинина (Санкт-Петербург), Алексей Смирнов (Выборг), Сергей Серёгин (Сосновый Бор), Геннадий Садомовский (Гатчина), Валерий Филиппов (Санкт-Петербург), Юрий Чудновский (Гатчина), Людмила Чижикова (Всеволожский район), Оксана Чудная (Санкт-Петербург), Валерий Ярош (Кингисепп).