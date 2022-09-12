На Московском финансовом форуме представлены новые медиапроекты для финансового просвещения

Социологические исследования показывают, что с финансовыми вопросами россияне все чаще обращаются к социальным сетям, причем прослеживается явный запрос на визуализацию информации.

«Задача наших совместных просветительских проектов – работать по принципу «360 градусов», – учитывать пожелания нашей аудитории, использовать новые каналы коммуникации», – отметил Михаил Котюков.

Одним из проектов на стыке культуры и финансовой грамотности стал новый эпизод популярного мультсериала «Простоквашино» под названием «Золотая карта». Это совместный проект НИФИ Минфина России с киностудией «Союзмультфильм». Серия рассказывает зрителям о том, что такое кредитная карта и почему ей нужно пользоваться с умом.

«Совсем скоро серию можно будет увидеть в онлайн-кинотеатре Okko, где с 1 сентября стартовал 4 сезон популярного проекта. В наших планах создание еще 5 тематических серий, которые в игровой форме представят различные бытовые ситуации, связанные с грамотным и безопасным обращением с финансами», – рассказала генеральный директор киностудии имени М. Горького и председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, добавив, что работа над специальными сериями вдохновила киностудию задуматься о создании отдельного мини-сериала о финансовой грамотности.

Еще одним совместным проектом Минфина России на этот раз с Киностудией им. М. Горького станут специальные серии познавательного сериала «Хочу все знать», рассчитанного на подростковую аудиторию (12+).

«Этот легендарный цикл советских лет мы возродили в прошлом году, и сегодня уже выходит второй сезон проекта, который заслужил в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» высокую зрительскую оценку 8,9», – поделилась Юлиана Слащева.

Для более взрослой аудитории, старшеклассников и студентов, НИФИ Минфина России совместно с «Почта Банком» запускают видеоподкасты «Пушкин знает!». Их герой – видеоблогер-миллионник Андрей Борисов, который предстанет в роли Александра Сергеевича Пушкина. Видео будут посвящены первому самостоятельному заработку, накоплениям и финансовым рискам. Первые выпуски можно будет посмотреть в сентябре в группе «Мои финансы» ВКонтакте.

«Проект «Пушкин знает!» – это не просто теория финансовой грамотности, а кейсы из реальной жизни. Ребята в игровой форме погрузятся в тему управления деньгами, в историю и творчество русских классиков, анализируя ситуации и сюжеты из прошлого, будут учиться не на своих, а на чужих ошибках», – сказал руководитель дирекции коммерческого развития «Почта Банка» Денис Лопатин.

Вторая часть проекта «Пушкин знает!» будет включать конкурс. Участниками смогут стать обладатели «Пушкинской карты», молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. Им предложат создать короткое видео о любом герое русской литературы с тем, чтобы они оценили финансовые ошибки героя и смогли дать свои рекомендации, как исправить ситуацию.

Самым масштабным по охватам проектом по финансовой грамотности на текущий момент остается «Азбука финансовой грамотности со Смешариками». Серии этого мультсериала уже набрали более 150 млн просмотров. В этом году ГК «Рики» в партнерстве с НИФИ Минфина России выпустили продолжение серии образовательных подкастов «Крош и Грош» для детей до 7 лет. В роли ведущих: кролик Крош и Надежда Грошева, главный редактор медиаресурсов «Мои финансы».

Главная цель проекта – привлечение внимания детей младшего школьного возраста к базовым вопросам финансовой грамотности. В новых выпусках юные слушатели узнают: что такое кредит, для чего нужны карманные деньги, как купить дом и контролировать расходы. Современные дети сегодня слышат обилие финансовых терминов. Они звучат из радиоприемников и с ТВ-экранов. Подкасты помогают ребятам получить базовые финансовые знания очень аккуратно и без перегрузок, чтобы они могли легче адаптироваться в столь быстро меняющемся мире.