Область восстанавливает историческую правду

«Для того, чтобы начать судебный процесс о геноциде населения немецко-фашистскими оккупантами, сотрудниками силовых структур, поисковиками и историками была проделана огромная работа. В течение нескольких лет они собирали информацию о военных преступлениях немецких карателей и их пособников на оккупированной ими территории Ленинградской области. Благодаря им удалось установить ранее неизвестные места массовых казней. Сегодня мы должны рассказать людям правду о том, какие зверства творили на нашей земле фашисты против мирного населения в годы войны. Их преступления срока давности не имеют», — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Гражданский иск в Ленинградский областной суд о признании геноцидом мирных жителей преступления гитлеровских захватчиков, их союзников и пособников в годы Великой Отечественной войны подан по поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова 12 сентября.

Согласно иску прокуратуры Ленинградской области в период 1941-1944 годов на территории области от рук немецко-фашистских захватчиков и их пособников погибло около 450 тысяч советских граждан, в том числе военнопленных.

В исковом заявлении указаны вновь выявленные места массового уничтожения мирных советских граждан и военнопленных Ленинградской области. В том числе, преступления, совершенные на территории Гатчинского парка «Сильвия», поселка Шапки и Макарьевской пустыни Тосненского района.

Напомним также, что в Гатчине в годы Великой Отечественной войны располагался один из крупнейших нацистских лагерей для мирных жителей и военнопленных — «Дулаг-154», в котором фашисты содержали мирное население области и оккупированных пригородов Ленинграда: Петергофа, Павловска, Красного Села и других населённых пунктов.

Во время судебного процесса впервые будут рассмотрены в полном объеме преступления против душевнобольных в психиатрической больнице имени Кащенко и обнародованы факты использования детей в качестве доноров крови в лагере в Вырице. Основными свидетелями злодеяний немецко-фашистских оккупантов станут ветераны и дети Великой Отечественной войны — они озвучат свои показания в рамках судебного заседания.

Знаменательно, что иск подан в суд 12 сентября. Эта дата — начало работы Дороги жизни — транспортной магистрали через Ладожское озеро, связывавшей Ленинград с тыловыми районами страны до марта 1943 года. 12 сентября 1941 года состоялась первая доставка продовольствия по Ладожскому озеру в блокадный Ленинград.