Ученики школьного лесничества высадили саженцы сосны и ели

Урок был посвящен теме лесовосстановления и приурочен к Всероссийскому дню посадки леса, который пройдет в октябре 2022 года. Его провели сотрудники Гатчинского лесничества и Северо-Западного филиала Рослесинфорга.

В рамках открытого урока школьникам рассказали, для чего необходимо восстановление лесных ресурсов. А после теории ребята перешли к практике - под присмотром наставников посадили саженцы сосны и ели, подготовленные Гатчинским лесничеством. А еще школьникам вручили приятные подарки от Рослесинфорга.

- В течение учебного года специалисты Северо-Западного филиала Рослесинфорга посещают учеников школьных лесничеств и рассказывают им о работе в лесной отрасли, показывают ученикам на практике, как обращаться со специальными инструментами, программами, картами. Кроме того, работники филиала ежегодно проводят в школьных лесничествах открытые уроки по лесоустройству и таксации, разрабатывают учебные пособия и готовят школьников к олимпиадам, ‒ прокомментировал заместитель директора Северо-Западного филиала Рослесинфорга Сергей Кокорин.

Наталья Черезова