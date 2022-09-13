В России появился сервис по взаимопомощи «Добро.Взаимно». Здесь те, кто готов помочь, и те, кто нуждается в поддержке, могут найти друг друга. Чтобы вступить в сообщество, нужно скачать приложение на платформе VK Mini Apps и заполнить анкету. Принцип работы приложения простой: пользователь размещает описание своих потребностей или возможностей, а алгоритм автоматически подбирает тех, с кем совпадают предложения или просьбы о помощи. Общаться можно в чате. Основная цель сервиса — продолжить развитие культуры взаимопомощи в России и привлечь к волонтерскому движению больше людей.

Сервис позволяет запрашивать и оказывать услуги в 12 разноплановых категориях: спорт, ремонт, бытовые услуги, дети, помощь пожилым, уход за животными, обучение, IT, доставка, няни и сиделки, консультации, здоровье. Он интересен и тем, кто уже занимается волонтерством — а в Ленинградской области развито добровольческое движение — и тем, кто чувствует потребность помогать людям, но пока не знает, с чего проще начать.

Детали о проекте доступны на портале мывместе.рф/vzaimno. К нему может подключиться любой желающий.