Как насчёт партии игры в петанк?

Праздник прошел весело, энергично и динамично, и даже погода соответствовала всеобщему настроению. Открылся фестиваль парадом команд-участниц. Торжественным маршем на площадку возле Пудостьского культурно-досугового центра вышли все 22 команды, возглавляемые знаменосцами. Традиционно в соревнованиях приняли участие и заслуженные спортсмены, и новички, молодежь и ветераны. В этом году к командам поселений Гатчинского района присоединились представители Гатчинского женсовета, Школы третьего возраста, совета ветеранов, а также детский сад № 24 и общество ингерманландских финнов «Инкери Сеура».

Среди почетных гостей фестиваля были депутаты Законодательного собрания Сергей Коняев, Татьяна Бездетко и Александр Русских, представители районной и областной администрации.

От имени руководителей Гатчинского района Виталия Филоненко и Людмилы Нещадим участников и организаторов фестиваля приветствовала заместитель главы администрации Гатчинского района по местному самоуправлению и внутренней политике Ольга Мясникова. Всем участникам фестиваля она пожелала побед и хорошего настроения, а фестивалю – дальнейшего процветания.

Сергей Коняев, стоявший у истоков организации фестиваля на пудостьской земле, приветствовал участников от имени председателя областного парламента Сергея Бебенина и коллег-депутатов.

- Фестиваль действительно можно назвать традиционным – он проходит в девятый раз на Пудостьской земле. А популярным он стал давным-давно, – отметил Сергей Васильевич. – Наша большая Родина по праву называется многонациональной, и мы всегда этим городились и будем гордиться. Фестиваль доказывает наше единение и несет важнейшую миссию сохранения спортивных традиций и культуры наших народов.

Сергей Васильевич выразил благодарность администрации Пудостьского поселения за неизменную поддержку фестиваля и помощь в организации и пожелал участникам победы.

Заместитель председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Андрей Панов зачитал приветственный адрес от председателя комитета Лиры Бурак – с пожеланием успехов и отличного настроения:

«В Ленинградской области проживает более ста национальностей, и подобные фестивали помогают лучше узнать традиции других народов и показать обычаи своего. Такое активное и наглядное знакомство учит уважительному отношению к представителям разных народов, позволяет осознать наше многообразие. Эти знания делают нас сильнее, помогают стать более сплоченными и дружными», – говорится в обращении.

Участников фестиваля приветствовали заместитель председателя комиссии по межнациональным и межконфессиональным отношениям Общественной палаты Ленинградской области Виктория Арсеева и глава администрации Пудостьского поселения Елена Иваева.

Главный судья соревнований, инициатор и идейный вдохновитель фестиваля, судья всероссийской категории Вильё Адамович Остонен рассказал о порядке проведения игр и немного об истории самого фестиваля, который за эти годы из скромных состязаний местного значения вырос до международного уровня. Пудостьский фестиваль посещали Николай Валуев, Светлана Журова, генеральный консул Финляндии метала здесь сапог.

- Наверное, это единственные соревнования, где нет зрителей – все участники, – заметил Вильё Адамович. – Участвуют все, от мала до велика. За всю историю фестиваля самому младшему игроку было три года, самому старшему – 86 лет. Соревнования – это игра, а в игре все равны, и сегодня мы, как обычно, видим здесь представителей разных поколений и разных профессий.

На фестивале проводилось пять игр: финские и русские городки, петанк, метание сапога и боулинг. По словам главного судьи, все виды простые, чтобы справился каждый. Личного зачета в этом году не было – только командный. Члены команд награждаются медалями, грамотами и памятными поясными сумками с логотипом фестиваля и гербом Гатчинского района. Команды-победители в общекомандном зачете получают кубки и призы. За первое место вручается набор для игры «петанк», за второе – игра «мёлькю» (финские городки), за третье – дартс.

Судили спортсменов опытные судьи, в том числе из гатчинского спорткомитета, а помогали им волонтеры из Молодежного совета Пудостьского поселения. По словам организаторов, в этом году на фестивале собрались команды абсолютно всех поселений Гатчинского района. Состав некоторых постоянных команд-участниц поменялся – пришло молодое пополнение.

Депутат Пудостьского поселения, член Палаты молодых законодателей Совета Федерации РФ Алина Коняева участвует в фестивале народных игр и национальных видов спорта в четвертый раз. В этом году – в команде женсовета Гатчинского района. Как призналась Алина Сергеевна, лучше всего у нее получается играть в петанк и в городки. Метание сапога в прошлые годы особым успехом не увенчалось.

…Автор идеи фестиваля Вильё Остонен рассказал, что традиция проводить такие соревнования народных игр принадлежит …Пудости:

- Это не финская традиция. К нам приезжали и финны, и шведы, некоторые даже со слезами признавались, что у них таких фестивалей нет. Эта традиция зародилась в начале 2000-х годов, когда спортивные сооружения находились в полном упадке. Единственная городошная площадка в Гатчинском районе прекратила свое существование. Но надо было как-то возрождать спортивные традиции, привлекать людей к спорту. В Финляндии я познакомился с метателями сапога (сейчас даже создана Международная федерация, членом которой я состою), и мне подарили сапоги…

- Это какие-то специальные сапоги? Сейчас вот резиновые метают…

- Сейчас мы к этому подходим попроще – метаем обычные резиновые. Хотя вот итальянцы наладили выпуск сапог – они пожестче, но вполне утилитарные: можно метнуть, потом надеть и пойти на болото.

А те финские сапоги я привез сюда, и мы начали проводить соревнования. Это оказался, с одной стороны, простой вид спорта, а с другой – экзотичный. Он привлек внимание, и мы организовали соревнования более масштабные, желающих оказалось много – всех возрастов, и мы стали ездить на крупные соревнования, вплоть до чемпионатов мира. Мы и здесь проводили шесть раз этапы Кубка мира по метанию сапога. Сейчас в Пудости у нас три чемпиона мира, один из них сегодня участвует в соревнованиях. По другим видам спорта, представленным на фестивале, тоже проводятся соревнования мирового уровня, но мы упрощаем правила, чтобы игра была доступна для всех.

Три часа команды игроков под музыку и советы товарищей и болельщиков кидали, метали и сбивали, судьи фиксировали результаты. В итоге победителем фестиваля снова стала команда Пудостьского поселения. Второе место заняло общество «Инкери Сеура». «Бронзу» получила команда Сусанинского поселения.

Екатерина Дзюба