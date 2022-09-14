77 котельных, 98 управляющих компаний. Что с теплом?

Людмила Николаевна подчеркнула, что в этом году отопительный сезон пришлось начать гораздо раньше сроков – фактически, с 7 сентября. Холода пришли рано. Однако по графику это период, когда предприятия ЖКХ завершают подготовку к отопительному сезону. До 15 сентября готовятся паспорта на многоквартирные дома и объекты теплоснабжения.

- На этапе вхождения в отопительный сезон есть три фазы: периодическое протапливание, начало сезона и так называемый зимний максимум. В этом году мы были лишены такой предварительной фазы как периодической протапливание, – заметила Людмила Нещадим.

По словам главы администрации, сегодня все 77 котельных Гатчинского района работают в штатном режиме на подачу тепла. Однако за минувшую неделю в администрацию поступило много жалоб на работу ЖКХ.

Людмила Николаевна напомнила, что в Гатчинском районе – 1934 многоквартирных дома, управлением которыми занимаются 98 компаний. Самые крупные из них – МУП ЖКХ г. Гатчины и МУП ЖКХ «Сиверский». Вопросы взаимодействия теплоснабжающих организаций с управляющими компаниями решены не до конца.

- На сегодняшний день все социальные объекты сегодня получают тепло, – заверила Людмила Нещадим. – Были вопросы по Вырицкому поселению, где завершались работы на теплотрассе. Сейчас тепло подается, остается благоустроить территорию, где меняли трубы. По всем вопросам, связанным с отоплением, в первую очередь нужно обращаться в управляющую компанию или в Единую дежурную диспетчерскую служба (ЕДДС), многоканальный телефон: 8(81371) 9-60-74.

Людмила Николаевна еще раз напомнила жителям о необходимости своевременной оплаты жилищно-коммунальных услуг и остановилась на теме, которая остается по-прежнему острой: запах.

- До 6 сентября в Гатчинском районе работали лаборатории Росприроднадзора. К 20-му числу мы ждем результатов мониторинга с выводами и предложениями. На прошлой неделе завершился монтаж двух стационарных лабораторий на ул. Чехова и на ул. Зверевой, сейчас идет наладка этого оборудования. До конца сентября они начнут давать актуальную информацию о состоянии воздуха, – сказала глава администрации.

Людмила Нещадим ответила на вопросы, которые поступали в течение недели и непосредственно в прямом эфире.

- Когда в поликлинику можно будет свободно записаться? Бесплатная медицина в Гатчине отсутствует.

- В следующий понедельник, 19 сентября, в прямом эфире мы поговорим о состоянии нашего здравоохранения с руководством Гатчинской больницы.

- Когда будет сделано освещение на участке бульвара Науки?

- До 14 сентября аварийная ситуация будет устранена.

- Почему не отвечаете про ремонт тротуара вдоль Красноармейского проспекта?

- Данный тротуар в прошлом году ремонтировался в рамках 3-го областного закона по просьбе инициативной группы. Средства направлялись только на ремонт самого тротуара. Остается много вопросов по придомовым территориям, которые требуют благоустройства. Есть примерный план, который будут обсуждать депутаты. Буду признательна жителям за определение приоритетов ремонта дворов и улиц.

- ЖЭУ-7 не готово к отопительному сезону. Отапливают лестничные клетки, а в квартирах тепла нет.

- Направим муниципальный жилищный контроль для проверки.

- Когда планируется благоустройство 9 квартала Заячьего ремиза? Когда сделают водопровод в 9 и 10 квартале? Многие многодетные семьи уже построили дома, другие строят, третьи опасаются. Ждем с 2016 года.

- Средства на проектирование инженерной инфраструктуры 9 квартала мы очень рассчитываем получить в 2023 году, если они будут предусмотрены областным бюджетом. После конкурсных процедур начнутся работы.

- Многие частные сельхозпроизводители сталкиваются с проблемой утилизации отходов. Есть ли от администрации района какая-то помощь в этом вопросе?

- Это регулируется федеральными законами, никаких мероприятий по поддержке конкретного направления утилизации отходов сельскохозяйственной деятельности не предполагается. Есть другие формы поддержки сельхозтоваропроизводителей – как крупных, так и фермерских хозяйств. Из бюджета Гатчинского района мы выделяем субсидии на несколько мероприятий. Это компенсация части затрат на расширение сельхозплощадей для выращивая овощей. В этом году с учетом санкций мы компенсируем нашим сельхозтоваропроизводителям часть затрат на приобретение горюче-смазочных материалов. Мы софинансируем мероприятия по борьбе с борщевиком.

- Жителей Семрино беспокоит планирующееся строительство мусороперерабатывающего завода около поселка…

- В региональной схеме обращения с ТКО данного населенного пункта нет. Ни для строительства завода, ни под какие-либо другие цели. Земля передана в региональную собственность. Плана по размещению там мусороперерабатывающего завода нет.

- Прошу разобраться с ремонтом дороги в Семрино. Люди остались без возможности не то что выехать, выйти из собственных домов. Пошла пора дождей. Скорая не доедет.

- Глава администрации поселения подтверждает наличие проблемы. Возьмем ситуацию под контроль.

- На Соборной запретили ночную стоянку. Теперь парковаться вообще негде.

- Вопрос на повестке дня. Совместно с настоятелем храма и ГАИ мы пытаемся найти решение. На комиссии по безопасности дорожного движения были согласованы знаки, запрещающие парковку. На следующем заседании комиссии будем искать оптимальное решение.

Кроме того, в следующем году мы планируем обустройство двух дворовых территорий, как раз примыкающих к Соборной. Это первый этап реконструкции. Я думаю, это даст возможность комфортной парковки в местах, которые будут определены проектом благоустройства.

Записала Екатерина Дзюба