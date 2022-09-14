Новая дорога к дому композитора Исаака Шварца в Сиверском

Здесь почти 3 км нового асфальта, 13 новых посадочных площадок с удобными пандусами, укрепленные обочины и разметка. Ремонт был проведен меньше чем за месяц, дорожники внимательно относились к графику работ, так как улица расположена в черте населенного пункта. Почти посередине проспекта находится дом-музей знаменитого композитора Исаака Шварца, открытый в 2011 году. Произведения маэстро звучат более чем в ста фильмах.

«Сейчас в Гатчинском районе остался один крупный ремонт на региональной дорожной сети, который будет завершен в ближайшее время. Это подъезд к железнодорожной станции Дивенская, который сейчас одевается в новый асфальт», — добавил глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов.

Ранее по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Гатчинском районе уже отремонтированы трассы Сокколово — Мариенбург, протяженный участок шоссе от Романовки через Коммунар и Покровскую до Павловска, Волковицкое шоссе от Старых Низковиц до Волковиц.