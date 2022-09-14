Органическая ферма «Веси» развивает агротуризм

Минсельхоз России распределил вторые гранты 2023 года по развитию «Агротуризма». Как сообщает пресс-служба правительства Ленобласти, от 47 региона субсидии получат два проекта из Тосненского и Выборгского районов. Фермерам предоставят 8 миллионов из федерального бюджета и столько же из регионального.

В резерв специалисты Минсельхоза также отобрали ферму из Ломоносовского района и проект органической фермы «Веси», расположенной в Пудостьском сельском поселении Гатчинского района.

Ферма «Веси» - первое органическое хозяйство Ленинградской области, что официально подтверждено соответствующими сертификатами. Вкусные и полезные органические продукты прямо с поля попадают на прилавок. Их можно купить тут же, в небольшом и уютном магазинчике. На ферме всегда рады гостям: и семьям с детьми, и студентам, и общественным организациям. Чистый воздух, сельская природа, познавательная экскурсия по необычному фермерскому хозяйству, где можно узнать много нового о развитии органического земледелия в России и, конечно же, угощения с ароматным травяным чаем – приводят посетителей в восторг. А какие результативные, креативные и веселые волонтерские сборы проходят на ферме!

Как отметил председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко, в Ленобласти действует комплексная программа поддержки фермеров. Аграриям помогают в производстве молока, мяса, покупке кормов для животных, техники и в обустройстве ферм. Грант «Агротуризм» повысит рентабельность и наполнит ленинградский рынок фермерскими продуктами.

Ранее, в июне, федеральный грант также получили фермеры из Волосовского и Лужского районов.

Татьяна Можаева