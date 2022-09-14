Шашистка Виктория Архипова – чемпионка мира

Соревнования проводились с 3 по 12 сентября в четырех нозологиях (тотально незрячие, слабовидящие, глухие, ПОДА). В чемпионате мира приняли участие 60 спортсменов из шести стран (Россия, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Литва, Польша).

Россию, в составе сборной страны, в нозологии «слабовидящие», представляли также спортсмены Гатчинского района мастера спорта Виктория Архипова и Александр Зорин.

Соревнования проводились по смешанной системе (полуфинал - швейцарская система в 7 туров и финал - 1-8 места из полуфинала разыгрывали места по олимпийской системе).

По итогам соревнований, Виктория Архипова завоевала звание Чемпионки мира среди женщин по спорту слепых. После этой победы, Виктория стала абсолютной чемпионкой мира среди женщин по всем трем видам шашек (шашки-64 (русская версия), шашки-64 (бразильская версия) и стоклеточные шашки)!

Достойный результат показал и Александр Зорин, занявший 7 место в соревнованиях среди мужчин.

Александр Юргенсон, тренер сборной команды, Заслуженный тренер России